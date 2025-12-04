Intensifican protestas
Agricultores externaron su rechazo, pues los diputados no incluyeron sus propuestas de modificaciones
Jueves 4 de diciembre de 2025
Inconformes con el dictamen de una nueva Ley General de Aguas y de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que fue aprobado ayer en lo general en el pleno de la Cámara de Diputados, campesinos de Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California y Querétaro intensificaron sus protestas.
Los agricultores de Chihuahua externaron su rechazo por considerar que no se incluyeron sus propuestas de modificaciones al texto.
En Ciudad Juárez productores de la comunidad LeBarón bloquearon con tractores y maquinaria los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta, Guadalupe-Tornillo y Córdova de las Américas, así como la garita Jerónimo-Santa Teresa, lo que provocó filas kilométricas de tráileres.
Durante la tarde y noche de ayer sumaban más de 600 manifestantes en los cruces, con la llegada de labriegos de municipios de la región noroeste del estado, como Casas Grandes, Ascensión, Ahumada y Valle de Juárez.
Otros campesinos y ganaderos de la zona sur de la entidad, donde se encuentra el distrito de riego 005, con cabecera en Ciudad Delicias, efectuaron cierres parciales en la caseta de peaje Saucillo, de la carretera Delicias-Camargo, y en la vía Gómez Palacio-Jiménez, tramo Jiménez-Zavalza.
Además, desde el martes los productores mantienen obstruida la línea ferroviaria A, México-Ciudad Juárez, cruce a nivel de la estación Consuelo, kilómetro A-1537, demarcación de Meoqui.
El dirigente del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano en Chihuahua, Eraclio Rodríguez Gómez, convocó a incrementar las movilizaciones y acusó de traición a Morena, pues dijo que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados cambió “de último minuto” el dictamen en el que trabajaron juntos toda la noche (del martes).
“Habíamos logrado incorporar temas que no venían en la ley, como el reconocimiento de todos los (pozos) folios 8 que tienen constancia; avances muy importantes comparados a como estaba el decreto inicial de reforma a la Ley de Aguas Nacionales”.
Sin embargo, afirmó, “hicieron dos dictámenes: uno el que construyeron junto con nosotros y otro, el de ellos. Y sacaron este último”.
En tanto, debido a que se adelantó la discusión de dichas legislaciones en materia hídrica, cientos de productores de Zacatecas reanudaron el cierre total en cinco carreteras federales que cruzan el estado, lo que afectó a miles de transportistas de carga, autobuses de pasajeros y automóviles particulares.
Desde el pasado lunes muchos de ellos se mantenían estacionados a un costado de las vías, pero al mediodía de ayer comenzaron a mover sus unidades para obstruir la circulación por tiempo indeterminado; sólo permitieron el paso, por acotamientos, a ambulancias y bomberos.
El primer punto donde se apostaron fue en la autopista Zacatecas-Fresnillo, unos 500 metros antes de la caseta de peaje, en el municipio de Calera; bloquearon también el tránsito a quienes se trasladaban del norte del estado al aeropuerto Internacional Leobardo C. Ruiz.
Luego, en forma casi simultánea, cerraron la autopista Zacatecas-Aguascalientes, a la altura de la caseta de Osiris; la carretera federal que conduce a San Luis Potosí y a Aguascalientes vía libre, así como la autopista Zacatecas-Saltillo, en la comunidad Los Amarillos, municipio de Villa de Cos.
Además, colocaron sus tractores en la carretera federal 54 –que comunica a la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe con Guadalajara– en las inmediaciones de la localidad de Villanueva, así como la intersección de la carretera norte de la ciudad de Fresnillo, que conduce por la federal 45 a la ciudad de Durango y por la federal 49 a Cuencamé y Torreón.
En Guanajuato, campesinos bloquearon ayer cinco tramos carreteros en los municipios de San Luis de la Paz, San Felipe, Irapuato y Apaseo el Grande.
Los cierres fueron en la vía federal 57, entronque a Doctor Mora y San Miguel de Allende; la federal 37, San Felipe-Villa de Reyes, en Jaral de Berrios; la federal 90 Irapuato-Abasolo, entronque a Pueblo Nuevo y Cuerámaro; en la 45 libre Celaya-Apaseo El Grande y en la 45D, en sentido Apaseo El Grande-Celaya.
En Aguascalientes, a las 11 horas, agricultores obstruyeron con tractores y camionetas la carretera federal 45 norte, en ambos sentidos, desde la comunidad La Punta hasta la de Santa Fe, en la localidad de Cosío; a las 16 horas cerraron la vía federal 45 sur, en los límites con Encarnación de Díaz, Jalisco y la 70 oriente, en la salida a San Luis Potosí; hasta anoche se mantenían los bloqueos.
En Baja California, agricultores del Valle de Mexicali tomaron por nueve horas la caseta de cobro de San Luis Río Colorado, permitiendo el paso libre a los automovilistas.
Asimismo, en la carretera México-Querétaro, un grupo de campesinos levantaron las plumas de la caseta de peaje Palmillas, dando libre tránsito a los conductores en ambos sentidos; posteriormente realizaron cierres parciales.
(Con información de Jesús Estrada, Alfredo Valadez, Claudio Bañuelos, Carlos García, José Manuel Yepiz/ La Jornada BC, y Demián Chávez/ Especial para La Jornada)