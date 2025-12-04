▲ Agricultores bloquearon con tractores la autopista Zacatecas-Fresnillo, en la ciudad de Calera. Foto Alfredo Valadez

Inconformes con el dictamen de una nueva Ley General de Aguas y de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que fue aprobado ayer en lo general en el pleno de la Cámara de Diputados, campesinos de Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California y Querétaro intensificaron sus protestas.

Los agricultores de Chihuahua externaron su rechazo por considerar que no se incluyeron sus propuestas de modificaciones al texto.

En Ciudad Juárez productores de la comunidad LeBarón bloquearon con tractores y maquinaria los puentes internacionales Zaragoza-Ysleta, Guadalupe-Tornillo y Córdova de las Américas, así como la garita Jerónimo-Santa Teresa, lo que provocó filas kilométricas de tráileres.

Durante la tarde y noche de ayer sumaban más de 600 manifestantes en los cruces, con la llegada de labriegos de municipios de la región noroeste del estado, como Casas Grandes, Ascensión, Ahumada y Valle de Juárez.

Otros campesinos y ganaderos de la zona sur de la entidad, donde se encuentra el distrito de riego 005, con cabecera en Ciudad Delicias, efectuaron cierres parciales en la caseta de peaje Saucillo, de la carretera Delicias-Camargo, y en la vía Gómez Palacio-Jiménez, tramo Jiménez-Zavalza.

Además, desde el martes los productores mantienen obstruida la línea ferroviaria A, México-Ciudad Juárez, cruce a nivel de la estación Consuelo, kilómetro A-1537, demarcación de Meoqui.

El dirigente del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano en Chihuahua, Eraclio Rodríguez Gómez, convocó a incrementar las movilizaciones y acusó de traición a Morena, pues dijo que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados cambió “de último minuto” el dictamen en el que trabajaron juntos toda la noche (del martes).

“Habíamos logrado incorporar temas que no venían en la ley, como el reconocimiento de todos los (pozos) folios 8 que tienen constancia; avances muy importantes comparados a como estaba el decreto inicial de reforma a la Ley de Aguas Nacionales”.

Sin embargo, afirmó, “hicieron dos dictámenes: uno el que construyeron junto con nosotros y otro, el de ellos. Y sacaron este último”.

En tanto, debido a que se adelantó la discusión de dichas legislaciones en materia hídrica, cientos de productores de Zacatecas reanudaron el cierre total en cinco carreteras federales que cruzan el estado, lo que afectó a miles de transportistas de carga, autobuses de pasajeros y automóviles particulares.

Desde el pasado lunes muchos de ellos se mantenían estacionados a un costado de las vías, pero al mediodía de ayer comenzaron a mover sus unidades para obstruir la circulación por tiempo indeterminado; sólo permitieron el paso, por acotamientos, a ambulancias y bomberos.