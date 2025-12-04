De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 9

El director de Miss Universo Tailandia presentó una denuncia penal contra la mexicana Fátima Bosch Miss Universo 2025 por presunta difamación tras el conflicto ocurrido en noviembre.

Nawat Itsaragrisil demandó a Bosch a unas semanas de la victoria de la tabasqueña diciendo que la querella la ha interpuesto luego del altercado verbal que tuvieron ambos durante una ceremonia en la que las concursantes del certamen recibirían una banda.

La acción legal fue confirmada a través de un comunicado de Miss Universo Tailandia, donde se detallaron las razones del conflicto y se ofreció una versión oficial sobre el incidente del 4 de noviembre.

El comunicado niega que Itsaragrisil haya insultado a Bosch como la Miss Universo señaló ante medios internacionales. La organización asegura que el empresario nunca la llamó “tonta”, sino que pronunció la palabra “daño”, un término que, afirmaron, se escucha con claridad en los audios difundidos en diversas plataformas.