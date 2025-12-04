Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 8

Tel Aviv. Más de 200 personalidades de la cultura internacional firmaron una petición para exigir la liberación del destacado preso palestino Marwan Barghouti, considerado como un posible sucesor del presidente de la Autoridad Nacional Palestina.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el continuo encarcelamiento de MarwanBarghouti, sus violentos malos tratos y la negación de sus derechos legales durante su encarcelamiento. Instamos a Naciones Unidas y a los gobiernos del mundo a que procuren activamente la liberación de Barghouti de la prisión israelí”, afirmó la petición Liberen a Marwan.