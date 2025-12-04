Espectáculos
Comunidad cultural exige la liberación de Marwan Barghouti
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 8

Tel Aviv. Más de 200 personalidades de la cultura internacional firmaron una petición para exigir la liberación del destacado preso palestino Marwan Barghouti, considerado como un posible sucesor del presidente de la Autoridad Nacional Palestina.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el continuo encarcelamiento de MarwanBarghouti, sus violentos malos tratos y la negación de sus derechos legales durante su encarcelamiento. Instamos a Naciones Unidas y a los gobiernos del mundo a que procuren activamente la liberación de Barghouti de la prisión israelí”, afirmó la petición Liberen a Marwan.

Entre las celebridades que la firmaron hay varios judíos, como el actor británico Stephen Fry, el cantautor estadunidense Paul Simon, las actrices Hannah Einbinder, Ilana Glazer y Miriam Margolyes.

Otros nombres: Mark Ruffalo, Sir Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Josh O’Connor, Annie Lennox, Sting y Brian Eno.

