Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 8

Madrid. Bad Bunny se coronó como el más escuchado del mundo en 2025, alcanzando más de 19 mil 800 millones de reproducciones en la plataforma Spotify. En España le sigue Quevedo, el único español en las 10 primeras posiciones.

Así se desprende de la lista de Spotify, con la que la compañía anunció las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2025 entre los más de 700 millones de usuarios con los que cuenta.