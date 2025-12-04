The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 8

La cantante noruega AuroraAksnes, mejor conocida como Aurora, no es ingenua sobre su misión como música y activista.

Con su sonido pop electrónico y el folk, debutó con su epé Running with the Wolves en 2015 y para un año después lanzar su primer álbum All My Demons Greeting Me as a Friend.

La artista ha visitado el país constantemente, desde su presentación en el desaparecido Plaza Condesa en 2019, también destacan sus conciertos en Guadalajara, Monterrey y la capital mexicana entre 2023 y 2024, y sus dos participaciones en el Corona Capital, en 2021 y 2025.

El momento cultural actual es, según ella, una especie de caída colectiva: una etapa en la que la expresión política pública se percibe como pasada de moda o incluso sospechosa.

“La gente le tiene más miedo a los activistas que a que el mundo se muera”, afirmó la cantante. “Más miedo a los activistas que a la guerra. ¿No es curioso?”. Hace una pausa y frunce la nariz. No es una pregunta retórica.

Aurora considera que la intersección entre activismo y música se vuelve más compleja según quién hable; por ejemplo, recuerda lareacción ante los llamados del dúo de punk rap de Londres, Bob Vylan para que termine la ofensiva militar israelí. En general, el público acepta que una mujer blanca con apariencia juvenil hable sobre Palestina, pero no un hombre negro.

Esperanza y renovación

“Es muy triste ver cuánto miedo tiene la gente de acercarse a alguien que alza la voz contra las grandes fuerzas del mundo. Nos vuelve muy débiles. Pero con Bob Vylan, me sorprendió mucho cómo reaccionó la industria y cómo reaccionó la gente; además, fueron dos cosas muy distintas”, dijo.

Después de la presentación en Glastonbury, cuando el vocalista Bobby Vylan gritó: “Muerte a las FDI” (las Fuerzas de Defensa de Israel), su agente los dejó y su gira por Estados Unidos se canceló tras la revocación de sus visas. Además, grupos amplios del público los respaldaron e incluso artistas como Amyl & the Sniffers, Fontaines DC y Massive Attack expresaron su apoyo.

En los pasados años, captó la atención de la generación Z gracias a sus reflexiones virales en pantalla chica sobre la vida, la muerte y lo extraño de la sociedad. Pero, cada vez más, la música y la responsabilidad moral van de la mano para ella.

“No usar tu voz sólo porque incomoda me parece muy triste, porque renuncias a una parte esencial de ti y de lo que te hace humana”, compartió la cantante.

Aurora está en Londres para promocionar su íntimo concierto benéfico en la iglesia Union Chapel el 10 de diciembre, el cual tiene la finalidad de recaudar fondos para War Child, una organización que apoya a niños cuyas vidas han sido devastadas por la guerra y el genocidio.