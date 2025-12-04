Julio Gutiérrez

Al considerar que 2025 fue un año con un crecimiento “decepcionante”, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), valoró que un avance de uno por ciento en 2026 es factible.

“¿Por qué no arriba de uno? Bueno, puede ser mayor, pero todavía no tenemos visibilidad de qué tan pronto se van a ir dando estas nuevas claridades en materia de comercio exterior y de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).”

En conferencia de prensa, insistió en que 2025 no fue como lo esperado, pues el crecimiento sigue “por debajo del potencial… El país debería estar avanzando a niveles de 3 o 4 por ciento y no tenemos por qué no estar creciendo así”.

Por todo lo anterior, precisó, es necesario que la iniciativa privada tenga “certidumbre y que las reglas estén claras.

“Este año ha sido uno de transición, principalmente, y hay que ser muy honestos, la principal incertidumbre ha sido por los reacomodos de las cadenas productivas a nivel global, por la decisión de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, de restructurar sus alianzas, en las cuales México va a acabar con un beneficio incluso mejor del que teníamos de quedar en tarifas, en aranceles, y con esto, con una posición todavía más ventajosa de ser el país por excelencia de producción y de integración de las cadenas de producción en el mundo”, sostuvo.