No es un organismo paralelo al CCE, dice Francisco Cervantes
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 23
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y empresarios convinieron la creación de un consejo para la promoción de inversiones vinculado al Plan México.
En Palacio Nacional se formalizó ayer el acuerdo en un encuentro al que acudieron unos 15 representantes de la iniciativa privada –entre los que destacó el presidente del Grupo Carso, Carlos Slim– y los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González, y de Hacienda, Édgar Amador.
“Recibimos a empresarias y empresarios y acordamos reunirnos periódicamente para la promoción de inversiones orientadas al Plan México”, informó la mandataria en redes sociales.
Al término de la reunión, que duró más de dos horas, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, destacó que “la idea es que nos podamos reunir periódicamente, como lo hacemos con otro grupo de empresarios, para abordar temas específicos”.
Entre ellos, dar seguimiento a inversiones, “cómo las podemos acelerar, qué se puede hacer en inversiones mixtas, en infraestructura, energía, en algunos servicios”.
La idea de este vínculo, agregó, “es abrir más espacios, que veamos a más empresarios y empresarias, conocer más perspectivas, seguir ampliando la comunicación”.
Que haya otra vez, agregó, “distintos grupos de trabajo; uno de ellos específicamente para promoción de inversiones”.
Manifestó que la Presidenta “quiere volver a ampliar este grupo... Es una reunión siempre positiva, en el sentido de que todos los empresarios y empresarias mexicanas hagamos equipo para incrementar las inversiones”.
Además de Carlos Slim, integran el consejo su hijo Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez (copresidente de Grupo Televisa), José Antonio Fernández Garza (Femsa y Coca Cola Femsa) y Carlos Hank González (Grupo Banorte).
Además, Guadalupe de la Vega (FEMAP), Laura Diez Barroso (Grupo Santander), Giselle Moran (Real State Media Group), Alejandro Baillères Gual (Grupo Bal) y Juan Pablo del Valle Perochena (Mexichem).
Incluye también a Pablo Chico Pardo (Grupo Aeroportuario del Sureste), Álvaro Fernández Garza (Grupo Alfa), José Antonio Chedraui Eguía (Grupo Chedraui), Salvador Daniel Kabbaz (Fibra Dahnos), Alejandro Soberón Kuri (Cooperación Interamericana de Entretenimiento) y Francisco Cervantes, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Este último, a pregunta expresa, negó que el nuevo consejo sea paralelo al CCE.