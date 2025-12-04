▲ Reunión en Palacio Nacional con empresarios para crear el consejo para la promoción de inversiones. Foto Presidencia

Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 23

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y empresarios convinieron la creación de un consejo para la promoción de inversiones vinculado al Plan México.

En Palacio Nacional se formalizó ayer el acuerdo en un encuentro al que acudieron unos 15 representantes de la iniciativa privada –entre los que destacó el presidente del Grupo Carso, Carlos Slim– y los titulares de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González, y de Hacienda, Édgar Amador.

“Recibimos a empresarias y empresarios y acordamos reunirnos periódicamente para la promoción de inversiones orientadas al Plan México”, informó la mandataria en redes sociales.

Al término de la reunión, que duró más de dos horas, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, destacó que “la idea es que nos podamos reunir periódicamente, como lo hacemos con otro grupo de empresarios, para abordar temas específicos”.

Entre ellos, dar seguimiento a inversiones, “cómo las podemos acelerar, qué se puede hacer en inversiones mixtas, en infraestructura, energía, en algunos servicios”.

La idea de este vínculo, agregó, “es abrir más espacios, que veamos a más empresarios y empresarias, conocer más perspectivas, seguir ampliando la comunicación”.