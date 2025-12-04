Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 22
La venta de vehículos ligeros nuevos en México cayó 0.34 por ciento anual durante este noviembre tras dos avances consecutivos, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, se comercializaron a escala nacional 148 mil 359 unidades en el penúltimo mes del presente año y en El Buen Fin, es decir, 505 menos que en noviembre de 2024. El Inegi actualizó los datos, pues integró dos marcas chinas (Geely y Jetour Soueast), pero sigue sin incluir otros participantes del mercado automotriz.
Tras dos avances consecutivos en la medición anual, el mercado automovilístico bajó ventas en noviembre, en medio de la cautela de los consumidores ante el contexto económico nacional e internacional y del arancel al acero y aluminio.
El Inegi, con información proveniente de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Autos Orientales Picacho, Giant Motors Latinoamérica y Great Wall Motor México, precisó que en los 11 meses del año (enero-noviembre) se vendieron un millón 370 mil 186 unidades, con avance de sólo 0.98 por ciento frente al mismo periodo de 2024. En tanto, la comercialización de vehículos ligeros a escala nacional subió 11.82 por ciento mensual en noviembre, su segundo crecimiento consecutivo.
Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, precisó que las promociones de El Buen Fin tienen efecto marginal en la industria, pues las promociones y descuentos son impulsados desde meses antes, lo que confirma el estancamiento del sector.