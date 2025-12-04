Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 22

La venta de vehículos ligeros nuevos en México cayó 0.34 por ciento anual durante este noviembre tras dos avances consecutivos, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, se comercializaron a escala nacional 148 mil 359 unidades en el penúltimo mes del presente año y en El Buen Fin, es decir, 505 menos que en noviembre de 2024. El Inegi actualizó los datos, pues integró dos marcas chinas (Geely y Jetour Soueast), pero sigue sin incluir otros participantes del mercado automotriz.

Tras dos avances consecutivos en la medición anual, el mercado automovilístico bajó ventas en noviembre, en medio de la cautela de los consumidores ante el contexto económico nacional e internacional y del arancel al acero y aluminio.