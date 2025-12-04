Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 22

Las familias mexicanas están dispuestas a estirar el gasto para la temporada navideña aun cuando el consumo está prácticamente estancado y la actividad económica en desaceleración. La consultora de mercados Kantar prevé que los consumidores desembolsen 15 por ciento más en regalos que el año pasado.

El incremento en las compras para el 24 de diciembre viene de la mano de mayor uso de tarjetas de crédito, pues las personas buscan aprovechar promociones como las de El Buen Fin, Black Friday o Cyber Monday, para no quedarse sin liquidez en un cierre de año marcado por la cautela, señaló.

El estudio de 2025 Lo que mueve al consumidor mexicano en Navidad, presentado este miércoles por Kantar, indica que el presupuesto promedio para los regalos este año es de 6 mil 359 pesos, 15 por ciento más que lo reportado el año pasado.

De acuerdo con el documento, 65 por ciento del presupuesto navideño se irá a regalos para familiares y seres queridos, 20 en obsequios para amigos y 15 por ciento para los compañeros de trabajo.

Dar más y mejor

“Se darán menos regalos, pero los consumidores invertirán un poco más y por eso gastarán más. Ya no son tanto los obsequios chiquitos, es más bien destinar un poco más para dar un mejor regalo”, explicó en conferencia Paloma Sevy, directora de cuentas de Kantar México.

Según el estudio, 31 por ciento de regalos se pagarán con tarjeta de crédito, 29 con plásticos de débito, 26 por ciento con dinero en efectivo y el resto con otros medios. En 2024, 35 por ciento de los obsequios se adquirieron con efectivo, 28 por ciento con débito y 21 por ciento con tarjeta de crédito.