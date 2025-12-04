Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 21
Al cierre del segundo trimestre de 2025, el valor de la economía informal aumentó respecto al mismo periodo de 2024, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El valor de la economía informal fue de 6.07 billones de pesos una vez descontada la inflación, lo que representó un alza de 1.9 por ciento a tasa anual.
El Inegi detalla que este sector se integra por la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares, y otras modalidades de la informalidad: aquellas en las cuales los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad social, ni prestaciones sociales, tales como vacaciones, aguinaldo o liquidaciones por despido, entre otras.
Por entidad federativa, los incrementos más pronunciados se evidenciaron en Guanajuato, con 9.9 por ciento; Baja California Sur, 9.5; Aguascalientes, 7.7; Ciudad de México, 7.6, y en Chiapas, 6.4 por ciento. En contraste, descendió en Campeche (17 por ciento), Quintana Roo (9.3 por ciento), Guerrero (3.9 por ciento), Morelos (3.7 por ciento), en Puebla (2.3 por ciento) y en Veracruz (0.9 por ciento).
Mercado laboral
En el segundo trimestre de 2025, se registraron 16 millones 881 mil 271 puestos de trabajo remunerados en la economía informal, nivel que significó un aumento de 2.1 por ciento a tasa anual.
En las entidades federativas, los incrementos más importantes se observaron en Ciudad de México, con 6.5 por ciento; Sinaloa, 6.2; Tamaulipas, 6; Coahuila, 5.2, y en Nuevo León y Sonora, 4.3 por ciento cada una. Por su parte, los descensos más significativos se presentaron en Campeche y en Quintana Roo.
Las remuneraciones en la economía informal presentaron un alza anual de 8.8 por ciento en el periodo (abril-junio de 2025). Por entidad federativa, los mayores crecimientos se observaron en Tamaulipas (15.2 por ciento); Yucatán (12.8 por ciento); Querétaro (12.7 por ciento); Guanajuato (12.6 por ciento) y Aguascalientes (11.9 por ciento).