Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 21

Al cierre del segundo trimestre de 2025, el valor de la economía informal aumentó respecto al mismo periodo de 2024, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El valor de la economía informal fue de 6.07 billones de pesos una vez descontada la inflación, lo que representó un alza de 1.9 por ciento a tasa anual.

El Inegi detalla que este sector se integra por la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares, y otras modalidades de la informalidad: aquellas en las cuales los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad social, ni prestaciones sociales, tales como vacaciones, aguinaldo o liquidaciones por despido, entre otras.

Por entidad federativa, los incrementos más pronunciados se evidenciaron en Guanajuato, con 9.9 por ciento; Baja California Sur, 9.5; Aguascalientes, 7.7; Ciudad de México, 7.6, y en Chiapas, 6.4 por ciento. En contraste, descendió en Campeche (17 por ciento), Quintana Roo (9.3 por ciento), Guerrero (3.9 por ciento), Morelos (3.7 por ciento), en Puebla (2.3 por ciento) y en Veracruz (0.9 por ciento).