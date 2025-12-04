Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025

El Fondo de Fondos –el vehículo de inversión de la banca de desarrollo– apunta a generar 700 mil empleos en los próximos tres años, adelantó Liliana Reyes Castrejón, quien ayer fue nombrada directora general de este instrumento financiero.

Se trata de la primera mujer al frente del Fondo de Fondos, que funciona desde hace 19 años y de quien hasta el martes se desempeñaba como directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap).

En entrevista, detalló que antes de que concluya 2025, las instituciones que conforman la banca de desarrollo definirán la aportación que por separado realizarán al fondo, que funciona como un inversionista institucional, similar a las Afore. Es decir, un fondo que invierte en otros.

“Antes de final de año habrá un compromiso de capitalización por parte de la banca de desarrollo, y en función de esos recursos, nosotros estamos estimando cómo va a ser nuestro plan de inversión para los próximos tres años. Esto nos va a dar gasolina para invertir”, expuso Reyes.

“En los próximos tres años estaríamos invirtiendo en cerca de 20 fondos de capital emprendedor, un tanto parecido en capital de crecimiento, y de crédito privado, y en algunos proyectos de energía e infraestructura”, anticipó.

El Fondo de Fondos tiene más de 2 mil millones de dólares comprometidos y ha apostado al sector productivo mil 150 millones de dólares junto con inversionistas independientes.

El proyecto de Reyes como titular de Fondos de Fondos es que este vehículo realmente funcione como el brazo de inversión que acompaña a la estrategia del país: el Plan México.