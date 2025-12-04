Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025

La demanda doméstica en México no empuja lo suficiente al crecimiento mexicano, debido a que la inversión fija alargó su caída y el consumo privado frenó su dinámica en septiembre de 2025, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La inversión en instalaciones, maquinaria y equipo en México, que produce bienes y servicios, acumuló más de un año (13 meses) de caídas anuales consecutivas, una tendencia que sólo se ha observado en periodos marcados por crisis económicas y financieras (2001, 2009, 2020).

De acuerdo con el Inegi, el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta, que representa el valor de los bienes duraderos adquiridos por las unidades de producción, con el fin de ser utilizados durante el proceso de fabricación, se ubicó en 101 puntos en septiembre, lo que representó una caída de 0.3 por ciento frente a agosto, con cifras desestacionalizadas.

La inversión fija bruta, que también determina el crecimiento económico a largo plazo, presentó una contracción frente a septiembre de 2024 de 8.4 por ciento y acumuló 13 retrocesos anuales al hilo, por lo que para los analistas resulta preocupante, porque es parte de la inversión directa del país.

Por componente, los gastos en construcción cayeron 2.6 por ciento, su cuarta caída mensual consecutiva, mientras los gastos en maquinaria y equipo –de origen nacional e importado– aumentaron 1.9 por ciento a tasa mensual, en septiembre de 2025, tras la caída mensual previa de 3.4 por ciento. En su medición anual, la construcción aceleró su caída a 10.2 por ciento y maquinaria y equipo subió 1.9 por ciento.

Retos para el crecimiento

Entre enero y septiembre, la inversión retrocedió 7.6 por ciento con cifras originales, afectado por la contracción de maquinaria y equipo de 8.6 por ciento y de construcción de 6.7 por ciento; asimismo, la inversión pública se desplomó 20.2 por ciento en el periodo de referencia.