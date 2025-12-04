Braulio Carbajal

México conservó durante los primeros ocho meses de 2025 su posición como el principal proveedor de bienes al mercado estadunidense, con una participación de 15.3 por ciento en las importaciones totales de ese país, apenas 0.2 puntos porcentuales por debajo del 15.5 por ciento registrado en todo 2024. No obstante, la estructura de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, revelan datos oficiales, experimentó una recomposición a raíz de los cambios en la política comercial puesta en práctica por Washington a partir del primer trimestre del año.

Datos del Banco de México (BdeM) con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que el peso de los bienes automotores en las compras externas estadunidenses disminuyó de 14.4 por ciento en 2024 a 12.4 por ciento entre enero y agosto de 2025. En este contexto, la participación de México como proveedor de vehículos y autopartes se estancó al pasar de 38.4 a 39.8 por ciento en ese mismo periodo.

En sentido contrario, las importaciones estadunidenses de equipo de computación y sus partes registraron un incremento anual de 64.9 por ciento en el lapso enero-agosto. Aquí, México contribuyó con 22.8 puntos porcentuales a dicho crecimiento y aumentó su participación de 25.7 por ciento en 2024 a 28.4 por ciento en los primeros ocho meses del presente año. El uso del T-MEC en estas exportaciones pasó de cero en 2024 a casi 90 por ciento en agosto de 2025.

Según el BdeM, el arancel efectivo promedio aplicado por Estados Unidos a sus importaciones totales se elevó de 2.3 por ciento en 2024 a 10.4 por ciento en agosto de 2025. Para México, el incremento fue de 0.2 a 4.7 por ciento, y para China pasó de 10.7 a 36.7 por ciento. En el rubro específico de equipo de computación y partes, los aranceles a productos chinos alcanzaron 19.3 por ciento, en tanto que para México y Taiwán se mantuvieron por debajo de uno por ciento.