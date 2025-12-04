Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 20
México conservó durante los primeros ocho meses de 2025 su posición como el principal proveedor de bienes al mercado estadunidense, con una participación de 15.3 por ciento en las importaciones totales de ese país, apenas 0.2 puntos porcentuales por debajo del 15.5 por ciento registrado en todo 2024. No obstante, la estructura de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, revelan datos oficiales, experimentó una recomposición a raíz de los cambios en la política comercial puesta en práctica por Washington a partir del primer trimestre del año.
Datos del Banco de México (BdeM) con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que el peso de los bienes automotores en las compras externas estadunidenses disminuyó de 14.4 por ciento en 2024 a 12.4 por ciento entre enero y agosto de 2025. En este contexto, la participación de México como proveedor de vehículos y autopartes se estancó al pasar de 38.4 a 39.8 por ciento en ese mismo periodo.
En sentido contrario, las importaciones estadunidenses de equipo de computación y sus partes registraron un incremento anual de 64.9 por ciento en el lapso enero-agosto. Aquí, México contribuyó con 22.8 puntos porcentuales a dicho crecimiento y aumentó su participación de 25.7 por ciento en 2024 a 28.4 por ciento en los primeros ocho meses del presente año. El uso del T-MEC en estas exportaciones pasó de cero en 2024 a casi 90 por ciento en agosto de 2025.
Según el BdeM, el arancel efectivo promedio aplicado por Estados Unidos a sus importaciones totales se elevó de 2.3 por ciento en 2024 a 10.4 por ciento en agosto de 2025. Para México, el incremento fue de 0.2 a 4.7 por ciento, y para China pasó de 10.7 a 36.7 por ciento. En el rubro específico de equipo de computación y partes, los aranceles a productos chinos alcanzaron 19.3 por ciento, en tanto que para México y Taiwán se mantuvieron por debajo de uno por ciento.
La proporción de importaciones estadunidenses provenientes de México que ingresaron al amparo del T-MEC aumentó de 48 por ciento en 2024 a 84.4 por ciento en agosto de 2025. Este mayor aprovechamiento del tratado, señala el banco central, fue generalizado entre los bienes exportados, destacando el sector de cómputo, que prácticamente no utilizaba el mecanismo preferencial el año anterior.
Entre marzo y agosto de 2025, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron 6 por ciento a tasa anual, impulsadas fundamentalmente por el rubro de equipo de computación y sus partes. En el mismo periodo, las ventas canadienses al mercado estadunidense disminuyeron 10 por ciento.
El BdeM atribuye la resiliencia de las exportaciones mexicanas al trato preferencial que mantiene el T-MEC, que exentó a la mayoría de los productos regionales de los aranceles más altos aplicados a otros orígenes, así como al aumento de la demanda estadunidense de bienes relacionados con tecnologías de cómputo e inteligencia artificial.
En contraste, China perdió cuatro puntos porcentuales de participación en el mercado estadunidense entre 2024 y enero-agosto de 2025, al pasar de 13.4 a 9.4 por ciento, mientras países como Vietnam, Taiwán, Irlanda y Suiza incrementaron su presencia, especialmente en sectores farmacéutico y de componentes electrónicos.
La institución central señala que la reconfiguración de las importaciones estadunidenses, tanto por origen como por tipo de producto, responde directamente a las medidas arancelarias anunciadas durante 2025. Este entorno, junto con la próxima revisión del T-MEC, representa un espacio para que México amplíe su integración en sectores de alta tecnología más allá de los tradicionales.