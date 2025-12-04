▲ El presidente Donald Trump –rodeado por legisladores republicanos y ejecutivos de fabricantes de automóviles–anunció estándares de eficiencia de combustible más débiles para el país, como parte de su agenda para reducir el precio de los autos con motores a gasolina. Foto Afp

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 20

Washington. El presidente Donald Trump afirmó ayer que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se dejará expirar o se elaborará otro acuerdo. La declaración se produjo el mismo día en que dio inicio la audiencia pública previa a la revisión del tratado que está a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y en la que participan grupos agrícolas, empresariales y políticos.

Interrogado sobre la situación del tratado, Trump respondió: “Vence en aproximadamente un año. Y lo dejaremos vencer o tal vez llegaremos a otro acuerdo con México y Canadá”.

Además, el mandatario volvió a acusar a sus socios de aprovecharse de su país. “Pero mira, México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos como casi todas las demás naciones”, apuntó.

La audiencia pública del USTR, que se extenderá hasta este viernes, debería servir para que la administración de Trump decida sobre el futuro del T-MEC cuando se revise el primero de julio del próximo año.

Se recibieron mil 500 comentarios y está previsto que intervengan unas 150 personas para tratar temas como reglas de origen, normas laborales, contenido digital, cadenas de suministro y regulación ambiental.

En su primer día, la audiencia estuvo dominada por la participación de líderes agrícolas, quienes defendieron la importancia del T-MEC para su sector, dado que les ha permitido ampliar sus ingresos, y al mismo tiempo criticaron las afectaciones que les trae la política arancelaria, según los testimonios citados por CBC.