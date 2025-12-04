Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a35
Atlanta. James Harden anotó 27 puntos y repartió nueve asistencias, y los Clippers de Los Ángeles cortaron una seguidilla de cinco derrotas al aplastar 115-92 a los Halcones de Atlanta, para salir airosos en su primer partido desde que decidieron desprenderse del veterano base Chris Paul.
Kawhi Leonard sumó 21 puntos, seis rebotes y cinco asistencias; Ivica Zubac contribuyó con 14 puntos y 17 rebotes por los Clippers, quienes ganaron por sexta vez en esta temporada.
Nickeil Alexander-Walker lideró a los Halcones con 21 puntos. Dyson Daniels añadió 15 unidades y dos robos.
Jamal Murray anotó 52 puntos, su mayor cifra de la temporada, y Nikola Jokic se quedó a poco de otro triple-doble para ayudar a que los Nuggets de Denver doblegaran 135-120 a los Pacers de Indiana.
Murray acertó 19 de 25 tiros de campo y fue aun mejor desde la línea de tres puntos, con diez de 11, a pesar de que estuvo en duda su participación hasta última hora de la tarde debido a un esguince en el tobillo derecho
Giannis Antetokounmpo abandonó el partido de Milwaukee contra Detroit después de sufrir una distensión en la pantorrilla derecha en el primer cuarto.
El entrenador del equipo, Doc Rivers, declaró tras la victoria ante los Bucks por 113-109 que el jugador se sometió a una resonancia magnética.