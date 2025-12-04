Ap

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a35

Atlanta. James Harden anotó 27 puntos y repartió nueve asistencias, y los Clippers de Los Ángeles cortaron una seguidilla de cinco derrotas al aplastar 115-92 a los Halcones de Atlanta, para salir airosos en su primer partido desde que decidieron desprenderse del veterano base Chris Paul.

Kawhi Leonard sumó 21 puntos, seis rebotes y cinco asistencias; Ivica Zubac contribuyó con 14 puntos y 17 rebotes por los Clippers, quienes ganaron por sexta vez en esta temporada.

Nickeil Alexander-Walker lideró a los Halcones con 21 puntos. Dyson Daniels añadió 15 unidades y dos robos.

Jamal Murray anotó 52 puntos, su mayor cifra de la temporada, y Nikola Jokic se quedó a poco de otro triple-doble para ayudar a que los Nuggets de Denver doblegaran 135-120 a los Pacers de Indiana.