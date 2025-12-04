Rayados realizó un homenaje al central Héctor Moreno
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a35
Los Rayados del Monterrey vencieron 1-0 a los Diablos Rojos del Toluca en el juego de ida de las semifinales del Apertura 2025.
En un juego realizado en el Gigante de Acero, los regios hicieron válida su condición de locales ante el actual campeón del futbol mexicano, gracias al argentino Germán Berterame, quien anotó el único tanto del juego.
El duelo comenzó intenso con llegadas de ambos equipos a la portería rival, pero ninguno logró concretar. Nicolás Castro, de Toluca y Gerardo Arteaga, de Monterrey estuvieron cerca de abrir el marcador pero se quedaron cortos en sus intentos.
Fue al minuto 39 que Berterame logró el anhelado tanto para los anfitriones. Un certero cabezazo a la izquierda del portero puso a punto de ebullición al Gigante de Acero. Con su anotación, Germán llegó a 11 goles en liguilla y se quedó a uno de empatar a Guillermo Franco.
Las revoluciones bajaron en la parte complementaria aunque hubo algunas llegadas como las de Castro y Paulinho que fueron neutralizadas por el arquero regio.
En los últimos minutos Toluca llegó una y otra vez a la portería de La Pandilla pero no logró conseguir el empate. Los Diablos Rojos buscan el bicampeonato, mientras que Monterrey desea romper su sequía de títulos, la cual se mantiene desde el Apertura 2019.
Antes del partido, el club reconoció la trayectoria de Héctor Moreno, quien se retirará en cuanto los regios terminen su participación en el torneo. José Antonio Noriega, director deportivo del equipo, entregó al jugador un reconocimiento ante la mirada de compañeros, staff, cuerpo técnico y miembros de la directiva, quienes aplaudieron su paso por el futbol mexicano e internacional.
En las pantallas del estadio aparecieron las imágenes de Guillermo Ochoa, Xavi Hernández, Rafael Márquez, Andrés Guardado y el entrenador Jesús Chucho Ramírez, quienes le dedicaron algunas palabras.
El partido de vuelta se llevará a cabo el sábado en la Bombonera. En caso de que Rayados y Diablos empaten en el global, Toluca avanzaría a la final porque terminó la fase regular como líder.