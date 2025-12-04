Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a12
La resiliencia, el orgullo de los pueblos originarios y el deporte en las comunidades son algunos de los conceptos retratados en la exposición México, tierra de campeones, que se presentó ayer en el Palacio de la Autonomía.
Después de algunos meses de viajar por varios estados de la República, como Chiapas y Oaxaca, los fotógrafos Alejandra Barragán y Alexo Castillo mostraron sus mejores postales en el centro de la Ciudad de México con la finalidad de provocar en los visitantes un viaje hacia el origen de nuestro país y crear un lazo con nuestras culturas.
“Esta exposición es muy importante porque busca visibilizar el deporte en los pueblos originarios; la actividad física debe llegar a todos, desde la comunidad más remota y alejada, hasta una gran ciudad. Que el origen de las personas no defina hasta dónde pueden llegar, eso queremos”, comentó el titu-lar de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, quien fue uno de los invitados.
En la muestra, que forma parte de varias iniciativas del movimiento México Imparable, también se incluyeron algunos trajes tradicionales y calzado con el que compiten los corredores de los pueblos mixteco, maya y rarámuri.
“Agradecemos la oportunidad de exponer todo el trabajo y talento que tienen estos deportistas. Ellos son un modelo a seguir porque siempre compiten con alegría y orgullo de mostrar sus tradiciones. Uno de los objetivos más importantes es dar el ejemplo a los niños en las comunidades, que ellos sepan que nada es imposible y que pue-den lograr todo lo que se propongan”, comentó Mirna de la Cruz, directora de México Imparable.
En una sala de la exposición puede verse también un documental que narra la labor titánica de De la Cruz, reciente ganadora del Premio Nacional del Deporte por fomento.
“Todas las fotografías tienen una historia que contar, porque además de ser deportistas, muchos integrantes de las comunidades también realizan artesanías. En las imágenes se busca retratar parte de su vida diaria y de lo que ellos aportan a la sociedad con sus tradiciones.”
Otra de las iniciativas es un serial de cuatro carreras, el cual inició en Chiapas el pasado 12 de septiembre (Raíces de Agua). La siguiente parada será el próximo domingo en la Ciudad de México con un medio maratón (Raíces de Fuego) y continuará el 22 de marzo del próximo año en Oaxaca (Raíces de Tierra). El último destino será Chihuahua el 7 de junio.
“Va a ser una gran fiesta deportiva, esperamos que mucha gente participe y darle la visibilidad a quienes nos llenan de orgullo”, comentó Pacheco al respecto.
El proyecto también involucra la publicación de cuatro libros y un documental.