▲ La exposición fotográfica de Alejandra Barragán y Alexo Castillo propone un viaje por el trabajo, indumentaria y sueños de deportistas de los pueblos mixteco, maya y rarámuri. Foto Yazmín Ortega Cortés

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a12

La resiliencia, el orgullo de los pueblos originarios y el deporte en las comunidades son algunos de los conceptos retratados en la exposición México, tierra de campeones, que se presentó ayer en el Palacio de la Autonomía.

Después de algunos meses de viajar por varios estados de la República, como Chiapas y Oaxaca, los fotógrafos Alejandra Barragán y Alexo Castillo mostraron sus mejores postales en el centro de la Ciudad de México con la finalidad de provocar en los visitantes un viaje hacia el origen de nuestro país y crear un lazo con nuestras culturas.

“Esta exposición es muy importante porque busca visibilizar el deporte en los pueblos originarios; la actividad física debe llegar a todos, desde la comunidad más remota y alejada, hasta una gran ciudad. Que el origen de las personas no defina hasta dónde pueden llegar, eso queremos”, comentó el titu-lar de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, quien fue uno de los invitados.

En la muestra, que forma parte de varias iniciativas del movimiento México Imparable, también se incluyeron algunos trajes tradicionales y calzado con el que compiten los corredores de los pueblos mixteco, maya y rarámuri.

“Agradecemos la oportunidad de exponer todo el trabajo y talento que tienen estos deportistas. Ellos son un modelo a seguir porque siempre compiten con alegría y orgullo de mostrar sus tradiciones. Uno de los objetivos más importantes es dar el ejemplo a los niños en las comunidades, que ellos sepan que nada es imposible y que pue-den lograr todo lo que se propongan”, comentó Mirna de la Cruz, directora de México Imparable.