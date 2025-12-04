▲ El jugador de los felinos Juan Brunetta disputa el esférico con Jorge Sánchez, ante la mirada del también celeste Willer Ditta. Cruz Azul y Tigres definirán el pase a la gran final de la Liga Mx el sábado en Nuevo León. Foto Afp

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a12

Gracias a un penal bien cobrado por Gabriel Toro Fernández, Cruz Azul logró rescatar un empate 1-1 ante Tigres y dejó abierta su respectiva serie de semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, ayer en el partido de ida disputado en el estadio Olímpico Universitario.

De esta manera, el ganador de esta llave se definirá el próximo sábado en el duelo de vuelta, el cual se llevará a cabo en el estadio Universitario, donde los felinos llegarán con cierta ventaja por su posición en la tabla.

Con la encomienda de ponerse adelante en el marcador en los primeros minutos, el conjunto regiomontano ingresó a la cancha con mucho ímpetu y dominó la posesión del balón en el inicio del encuentro. En una de sus jugadas más peligrosas, el uruguayo Fernando Gorriarán soltó un potente derechazo desde fuera del área, pero el balón se estrelló en la base del poste izquierdo.

La Máquina, dirigida por el argentino Nicolás Larcamón, reaccionó a tiempo y respondió con embates de Jeremy Márquez e Ignacio Rivero; sin embargo, ninguno pudo perforar el arco protegido por Nahuel Guzmán.

A partir de ese momento el juego se tornó ríspido, con un gran número de faltas en el medio campo por parte de ambas escuadras, las cuales bajaron considerablemente el ritmo provocando un partido aburrido durante algunos lapsos.

La falta de acciones de peligro hizo desesperar a la afición celeste, pues a partir del minuto 24 empezó a lanzar constantemente el grito homofóbico en contra del arque-ro felino, mientras el sonido local trataba de disimularlo sin éxito.