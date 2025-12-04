▲ En meses recientes se han incrementado las protestas por la actual política antimigrante en EU, situación que también ha provocado temor entre miles de fanáticos que desean asistir a los partidos. Foto Afp y @miseleccionmx

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a11

Washington y Nueva York. El coordinador de la Casa Blanca para la Copa Mundial en 2026 rehusó descartar la posibilidad de que agentes de migración estadunidenses arresten a espectadores en algunos de los más de 100 partidos que serán realizados en 11 ubicaciones dentro de Estados Unidos.

Dos días antes de que el presidente Donald Trump dé la bienvenida a la presidenta mexicana, Clau-dia Sheinbaum, y al primer ministro canadiense, Mark Carney, para llevar a cabo el sorteo mundialista en el Centro Kennedy, Andrew Giuliani –director ejecutivo de la fuerza de trabajo de la Casa Blanca para la Copa de la FIFA–, calificó el concurso como el acto deportivo más grande en la historia del mundo e insistió que Estados Unidos le dará una cálida bienvenida a los espectadores extranjeros.

“Esto es más que una competencia. Este es realmente un momento global por la unidad”, comentó Giuliani en conferencia de prensa en el Foreign Press Center en Washington. “Ser anfitrión del mundo durante este año histórico es un privilegio tremendo y nos da la oportunidad de mostrar lo mejor de Estados Unidos, nuestra hospitalidad y nuestra innovación, también mostrando el espíritu estadunidense del cual somos tan orgullosos”. Giuliani, ex golfista profesional e hijo del ex alcalde de Nueva York, y después abogado y asesor de Trump, Rudy Giuliani, se enfrentó a una sala de periodis-tas escépticos que repetidamente preguntaron sobre qué tan grande será esa bienvenida tanto para aquellos extranjeros que viven aquí como los que llegarán de turistas.

Algunos señalaron que muchos latinos en Estados Unidos seguramente quieren asistir a los partidos. “¿El gobierno de Trump estará afirmando que no habrá redadas de ICE (la agencia de control migratorio) en estos partidos?”, preguntó un reportero. El funcionario respondió que “he conocido al presidente durante 25 años, él no descarta nada que pudiera ayudar a la seguridad de los ciudadanos estadunidenses”. Recomendó que aquellos que estén sin papeles salgan del país y después soliciten su ingreso legal para acudir a los partidos.

Otra pregunta fue sobre si a visitantes les podrían impedir el ingreso si han participado en protestas o han puesto mensajes críticos hacia Estados Unidos en sus redes sociales. Más aún, continuó el reportero, el presidente estadunidense se ha referido antes a Haití como un “país de mierda”. Ellos están participando en la Copa. ¿La gente es bienvenida sin importar su raza, lo que creen, o el color de su piel?