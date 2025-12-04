Se hará todo por la seguridad: Giuliani
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a11
Washington y Nueva York. El coordinador de la Casa Blanca para la Copa Mundial en 2026 rehusó descartar la posibilidad de que agentes de migración estadunidenses arresten a espectadores en algunos de los más de 100 partidos que serán realizados en 11 ubicaciones dentro de Estados Unidos.
Dos días antes de que el presidente Donald Trump dé la bienvenida a la presidenta mexicana, Clau-dia Sheinbaum, y al primer ministro canadiense, Mark Carney, para llevar a cabo el sorteo mundialista en el Centro Kennedy, Andrew Giuliani –director ejecutivo de la fuerza de trabajo de la Casa Blanca para la Copa de la FIFA–, calificó el concurso como el acto deportivo más grande en la historia del mundo e insistió que Estados Unidos le dará una cálida bienvenida a los espectadores extranjeros.
“Esto es más que una competencia. Este es realmente un momento global por la unidad”, comentó Giuliani en conferencia de prensa en el Foreign Press Center en Washington. “Ser anfitrión del mundo durante este año histórico es un privilegio tremendo y nos da la oportunidad de mostrar lo mejor de Estados Unidos, nuestra hospitalidad y nuestra innovación, también mostrando el espíritu estadunidense del cual somos tan orgullosos”. Giuliani, ex golfista profesional e hijo del ex alcalde de Nueva York, y después abogado y asesor de Trump, Rudy Giuliani, se enfrentó a una sala de periodis-tas escépticos que repetidamente preguntaron sobre qué tan grande será esa bienvenida tanto para aquellos extranjeros que viven aquí como los que llegarán de turistas.
Algunos señalaron que muchos latinos en Estados Unidos seguramente quieren asistir a los partidos. “¿El gobierno de Trump estará afirmando que no habrá redadas de ICE (la agencia de control migratorio) en estos partidos?”, preguntó un reportero. El funcionario respondió que “he conocido al presidente durante 25 años, él no descarta nada que pudiera ayudar a la seguridad de los ciudadanos estadunidenses”. Recomendó que aquellos que estén sin papeles salgan del país y después soliciten su ingreso legal para acudir a los partidos.
Otra pregunta fue sobre si a visitantes les podrían impedir el ingreso si han participado en protestas o han puesto mensajes críticos hacia Estados Unidos en sus redes sociales. Más aún, continuó el reportero, el presidente estadunidense se ha referido antes a Haití como un “país de mierda”. Ellos están participando en la Copa. ¿La gente es bienvenida sin importar su raza, lo que creen, o el color de su piel?
Giuliani respondió que existe “una narrativa de ficción” de que el mandatario no le da la bienvenida a los extranjeros. “Haití podría jugar aquí mismo, y pueden solicitar sus visas también. Pero obviamente cada decisión sobre esos documentos es una decisión de seguridad nacional”, agregó.
Señaló que la Copa Mundial se realizará en julio de 2026, coincidiendo con el festejo patrio de 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos. De hecho, uno de los partidos está programado para el 4 de julio en Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia en esa fecha en 1776. “¿Pueden imaginarse si Estados Unidos e Inglaterra juegan ese 4 de julio en Filadelfia. ¡No lo puedo imaginar!”, bromeó. “Espero que Inglaterra no busque venganza contra nosotros en la cancha 250 años después”.
Gran parte de la sesión informativa con medios se dedicó al tema de seguridad, la coordinación con otros países y los esfuerzos del gobierno de Trump de agilizar el procesamiento de visas para los que desean asistir a los partidos en este país. Subrayó que Esta-dos Unidos espera entre 5 y 7 millones de visitantes a las 11 ciudades donde se jugarán los partidos, y que aun aquellos sin boletos para los partidos serían bienvenidos.
Indicó que el gobierno ha reducido los tiempos de espera para solicitantes de visas de los países que participan en los partidos. Sin embargo, ya a varios integrantes de la delegación de Irán se les negaron sus visas al sorteo de la Copa este viernes y, por tanto, toda la delegación oficial de ese país informó que no se presentará al acto.
Mañana, en la misma cita para el sorteo en el Centro Kennedy, también está programada la entrega del Premio de Paz FIFA: Futbol une al Mundo dedicado a “acciones excepcionales por la paz y la unidad”.
El titular de FIFA, Gianni Infantino, creó el galardón este año después de que Trump se quejó de que no ganó el Premio Nobel de la Paz. Por tanto, no hay gran suspenso en quién será el ganador.
“En un mundo cada vez más intranquilo y dividido, es fundamental reconocer la excepcional contribución de aquellos que trabajan duro para poner fin a conflictos y unir a la gente en el espíritu de paz”, afirma la descripción oficial del premio. Todos saben el destinatario este primer año.