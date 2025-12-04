▲ Durante su conferencia mañanera la mandataria confirmó su asistencia y señaló que será un acto muy breve. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a10

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su presencia este viernes en el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se inaugurará en México. Precisó que de acuerdo con lo que conversó ayer telefónicamente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, su participación, como la del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, se circunscribe a extraer la pelota para definir el grupo en el que estarán colocados cada uno de sus países.

Durante su conferencia, la mandataria comentó que “es un acto muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro canadiense juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”.