Acudirá también el primer ministro de Canadá
“Estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”; la invitó el Departamento de Estado
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a10
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su presencia este viernes en el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se inaugurará en México. Precisó que de acuerdo con lo que conversó ayer telefónicamente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, su participación, como la del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, se circunscribe a extraer la pelota para definir el grupo en el que estarán colocados cada uno de sus países.
Durante su conferencia, la mandataria comentó que “es un acto muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro canadiense juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”.
Breve reunión
–¿Se reuniría con Donald Trump?
–Todavía no está definido. Si fuera el caso, sería una reunión muy breve. Pero, pues todo parece indicar que sí vamos.
Puntualizó que este martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento, mediante comunicación del Departamento de Estado, que el gobierno estadunidense extendía la invitación y que “estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”.
Por la noche, el Senado fue notificado sobre la salida de la Presidenta rumbo a Estados Unidos para asistir al sorteo, que se llevará a cabo mañana a las 11 horas tiempo de México en el Centro John F. Kennedy, en Washington.