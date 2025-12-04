Deportes
Ver día anteriorJueves 4 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/04. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Sheinbaum participará en el sorteo/
S iguiente
 

Acudirá también el primer ministro de Canadá

Sheinbaum participará en el sorteo

“Estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”; la invitó el Departamento de Estado

Foto
▲ Durante su conferencia mañanera la mandataria confirmó su asistencia y señaló que será un acto muy breve.Foto Presidencia
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. a10

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su presencia este viernes en el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se inaugurará en México. Precisó que de acuerdo con lo que conversó ayer telefónicamente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, su participación, como la del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, se circunscribe a extraer la pelota para definir el grupo en el que estarán colocados cada uno de sus países.

Durante su conferencia, la mandataria comentó que “es un acto muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro canadiense juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”.

Breve reunión

–¿Se reuniría con Donald Trump?

–Todavía no está definido. Si fuera el caso, sería una reunión muy breve. Pero, pues todo parece indicar que sí vamos.

Puntualizó que este martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento, mediante comunicación del Departamento de Estado, que el gobierno estadunidense extendía la invitación y que “estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”.

Por la noche, el Senado fue notificado sobre la salida de la Presidenta rumbo a Estados Unidos para asistir al sorteo, que se llevará a cabo mañana a las 11 horas tiempo de México en el Centro John F. Kennedy, en Washington.

S iguiente
Subir al inicio del texto