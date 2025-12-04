▲ Una primera edición en color del poema “El Tigre” del libro Canciones de Inocencia y de Experiencia (1794), del escritor inglés William Blake, fue vendida ayer por la casa de subastas Christie’s de Londres, Inglaterra, en 304 mil 519 dólares. Se trata de un libro raro, pues sólo se tiene conocimiento de la existencia de cuatro copias, cada una con 17 poemas meticulosamente ilustrados, grabados e impresos por el propio autor. Foto Afp, con información de Afp y The Independent