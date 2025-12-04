Cultura
Ver día anteriorJueves 4 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/04. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Cultura/Subastan “El Tigre”, de William Blake/
A nterior
 
Subastan “El Tigre”, de William Blake
Foto
▲ Una primera edición en color del poema “El Tigre” del libro Canciones de Inocencia y de Experiencia (1794), del escritor inglés William Blake, fue vendida ayer por la casa de subastas Christie’s de Londres, Inglaterra, en 304 mil 519 dólares. Se trata de un libro raro, pues sólo se tiene conocimiento de la existencia de cuatro copias, cada una con 17 poemas meticulosamente ilustrados, grabados e impresos por el propio autor.Foto Afp, con información de Afp y The Independent
Periódico La Jornada
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 5
A nterior