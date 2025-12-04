Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 5

Damasco. El ministro sirio de Cultura, Mohamed al Saleh, anunció ayer la recuperación de mil 234 tablillas cuneiformes y 198 piezas arqueológicas extraviadas durante los años de guerra, las cuales fueron restituidas al museo de la provincia septentrional de Idlib.

Durante una comparecencia en la propia institución, el titular destacó que Idlib constituye “uno de los principales testimonios de la historia siria” y elogió el papel de los habitantes de la provincia, quienes contribuyeron a preservar el patrimonio ante el riesgo de destrucción o saqueo.

Al Saleh explicó que el museo sufrió daños en su estructura protectora a causa de ataques registrados durante la guerra, lo que derivó en la pérdida temporal de varios objetos.

Según precisó, las piezas recuperadas, algunas datadas en torno a 3200 aC, pertenecen a las antiguas civilizaciones de Mari, Ebla, Asiria, Sumeria y Acad.