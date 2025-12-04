Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 5
Damasco. El ministro sirio de Cultura, Mohamed al Saleh, anunció ayer la recuperación de mil 234 tablillas cuneiformes y 198 piezas arqueológicas extraviadas durante los años de guerra, las cuales fueron restituidas al museo de la provincia septentrional de Idlib.
Durante una comparecencia en la propia institución, el titular destacó que Idlib constituye “uno de los principales testimonios de la historia siria” y elogió el papel de los habitantes de la provincia, quienes contribuyeron a preservar el patrimonio ante el riesgo de destrucción o saqueo.
Al Saleh explicó que el museo sufrió daños en su estructura protectora a causa de ataques registrados durante la guerra, lo que derivó en la pérdida temporal de varios objetos.
Según precisó, las piezas recuperadas, algunas datadas en torno a 3200 aC, pertenecen a las antiguas civilizaciones de Mari, Ebla, Asiria, Sumeria y Acad.
El ministro afirmó que Siria continúa “recuperando su patrimonio, su identidad cultural y su historia”.
Por su parte, el gobernador de Idlib, Mohamed Abdelrahman, celebró la devolución del legado arqueológico y subrayó que la participación de los vecinos fue determinante para su preservación.
Recordó asimismo que la provincia alberga cerca de un tercio de los restos arqueológicos del país.
A mediados de noviembre, el ministerio de Cultura denunció el robo de varias piezas del Museo Nacional de Damasco y emitió una circular con las especificaciones detalladas de seis estatuas desaparecidas con el fin de facilitar su localización.
Entre ellas figura una Venus de mármol restaurada con los pies fracturados, una escultura incompleta tallada en alabastro y una estatua de yeso que representa a una mujer de pie, considerada un ejemplo clásico del arte escultórico femenino.