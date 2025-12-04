Ángel Vargas

En la música, como en la comida, los gustos nacen de probar lo diferente, sostiene el compositor Enrico Chapela Barba a propósito del estreno en México de Antiphaser, concierto para violín eléctrico y orquesta –obra que rompe con los cánones académicos por la naturaleza de su instrumento solista–, que tendrá lugar mañana en el sexto Festival Urtext.

“Para que la música pueda ser apreciada –afirma–, hay una responsabilidad compartida. Los compositores, intérpretes y programadores deben proponer sonoridades e instrumentos fuera de la zona de confort del público. Si siempre se ofrece lo mismo, los gustos nunca cambiarán.”

Asimismo, continúa, está la responsabilidad del público de tener disposición a conocer esas propuestas y “no ser remilgoso”, como esos niños que rechazan un plato sólo porque nunca lo han probado. “Se trata de arriesgarse, lo peor que puede pasar es que no guste”.

Considerado uno de los referentes de la música contemporánea mexicana, el autor (Ciudad de México, 1974) expresa en entrevista su convicción de que “la mayoría de la gente se siente atraída por propuestas distintas y novedosas”.

Como ejemplo, menciona su obra Magnetar, un concierto para cello eléctrico y orquesta, estrenado en 2011 por la Filarmónica de Los Ángeles, que incluye referencias al heavy metal.

“Cuando llega el tercer movimiento, donde uso una distorsión como un homenaje a Metallica, algunas personas mayores deciden salirse. Están en su derecho, lo importante es que se arriesgaron a escuchar algo distinto, y no les gustó. Fuera de eso, la obra suele terminar entre ovaciones de pie.”

Tras asegurar que una situación similar ocurrió con el estreno mundial de Antiphaser –hace dos años en Seattle, Estados Unidos–, Chapela considera que el compositor debe encargarse de que sus obras sean emocionalmente fascinantes para atraer a las audiencias hacia este tipo de propuestas.

“No hay modo de que ofrezca algo que no me gusta primero a mí”, dice y hace otra analogía con la comida al señalar que lo que él busca compartir con su música es un apetitoso platillo, no una cucharada de un conocido multivitamínico hecho a base de aceite de hígado de bacalao.

“En la infancia nos obligaban a tomárnoslo porque era bueno para la salud, pero sabía espantoso. Hay obras en la música contemporánea que de alguna manera se parecen a ese brebaje, pues algunos colegas valoran más el proceso de composición que el resultado”, apunta.

“Así como aquel suplemento alimenticio sabe horrible, hay música contemporánea que suena horrible, pero los autores sacan un pizarrón y dictan una conferencia de por qué se tiene que valorar su música: que si el tritono, la serie de Fibonacci y otras teorías. Da igual cómo hizo su concierto si suena espantoso”.