Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., El concepto de Macondo ha traspasado las fronteras del tiempo y el espacio desde su aparición en la novela Cien años de soledad, del escritor Gabriel García Márquez. Con el proyecto editorial bilingüe Macondo York (Sial Pigmalión), se volvió “un descubrimiento para las experiencias olfativa, auditiva y visual que no se había contado antes”, dijo el fotógrafo colombiano Iván Onatra en torno a su libro.

El autor expresó a La Jornada que este homenaje a García Márquez lo vincula con la ciudad de Nueva York, donde el Nobel de Literatura vivió como corresponsal de Prensa Latina en 1961. El texto “ha sido una apertura a nuevas dimensiones de Macondo que ni Gabo se imaginó”.

La más reciente presentación del título se realizó hace unos días en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El texto se consigue en México en Porrúa y en la librería en línea Buscalibre.

En el Hay Festival de Cartagena 2026 se exhibirán los materiales visuales del documento en gran formato. La compositora colombiana María Linares realizará una pieza especial en torno a cómo se oye la síntesis entre Macondo y Nueva York. Además, una casa perfumera está diseñando una fragancia en torno al mismo concepto.

Onatra reseñó que el mayor aporte de su texto es ser “una manera de contar a un autor con una nueva narrativa que nadie le había hecho antes. Y honrarlo o revivirlo desde otro punto de vista, contando mi historia de fotografías y una Nueva York diferente, que no son los rascacielos, sino una urbe tipográfica.

“Es un libro de diseño, de fotografía. Como no soy escritor, no quiero meterme en ese campo, sino que reinvento, por medio de mi especialidad en el diseño gráfico, una historia de un autor colombiano y universal, que también es contar una historia de Nueva York que nunca se ha contado. Son dos iconos muy fuertes con algo nuevo y fresco, y es lo que ha gustado”.

Onatra opinó que Nueva York ayudó a García Márquez a “ver muchas cosas del realismo mágico, como corroborar que ese concepto es universal. México fue el espacio donde él logró sintetizar todo lo que ya había vivido antes en la ciudad estadunidense. La propuesta de mi libro es que Macondo es un elemento universal, que está incluso en Nueva York, no sólo en México, o en Colombia ni en Latinoamérica”.