Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., Con la sutileza de un mago, Amin Maalouf se saca la paloma de la chistera y lanza la idea a los mil jóvenes con los que se reúne en la FIL Guadalajara: “esta es una época que nos da la posibilidad por primera vez de resolver todos los problemas a los que la humanidad ha venido haciendo frente desde hace miles de años”.

Después de hablar de sus fuentes de inspiración, de la empatía como el camino para la disolución de los problemas particulares y generales, de negar por delicadeza a mencionar a su autor mexicano favorito y responder preguntas sobre los bloqueos del escritor (a los que calificó de falsos), sobre inmigración y Líbano, a la mitad de los 80 minutos que duró la reunión en el repleto salón Juan Rulfo, el ganador del Premio FIL en Lenguas Romance 2025 centró su diálogo en lo que le ha importado desde hace muchos años: el avance de la ciencia y la tecnología.

“Cada vez progresan más rápido que nuestras mentalidades. Ese es el problema más grave para los próximos años y décadas; además, lo hacen por sí mismas.”

Maalouf asume los riesgos que esto implica y atisba cómo se pueden evitar. “La inteligencia artificial debe estar a nuestro servicio en lugar de aplastarnos”, a la vez que vislumbra en la biotecnología la resolución de las enfermedades y los problemas a los que nos vemos confrontados con el paso de los años.

“En esta época podemos deshacernos de la pobreza, de las enfermedades (...) Hay que entender que existe una tremenda posibilidad de resolver todos los problemas de la humanidad y cuando uno tiene frente a décadas de vida debido al progreso de la ciencia, debemos usar esos años para resolver tales problemas. Estoy convencido de que se puede porque es una cuestión de supervivencia, porque lo que está a favor de la vida es mucho más poderoso que aquello que sólo busca el bienestar de un puñado de personas”.

Sin dejar de sonreír, Maalouf continúa: “cuando hay un desarrollo científico, no se trata de una persona, es un movimiento imposible de detener. Si el más grande sabio de la Tierra decidiera no trabajar más, eso no detendría la evolución de la ciencia, porque habrá otros que lo retomen y continúen. A la evolución científica y tecnológica nada la puede detener y no depende de decisiones humanas, los hombres y las mujeres lo hacen, pero avanza independientemente, y cada vez más rápido, y esta aceleración ha sido más extraordinaria desde hace 20 años.