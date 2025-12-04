Amin Maalouf alaba el avance de la tecnología, que podría “resolver todos los problemas de la humanidad”
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 4
Guadalajara, Jal., Con la sutileza de un mago, Amin Maalouf se saca la paloma de la chistera y lanza la idea a los mil jóvenes con los que se reúne en la FIL Guadalajara: “esta es una época que nos da la posibilidad por primera vez de resolver todos los problemas a los que la humanidad ha venido haciendo frente desde hace miles de años”.
Después de hablar de sus fuentes de inspiración, de la empatía como el camino para la disolución de los problemas particulares y generales, de negar por delicadeza a mencionar a su autor mexicano favorito y responder preguntas sobre los bloqueos del escritor (a los que calificó de falsos), sobre inmigración y Líbano, a la mitad de los 80 minutos que duró la reunión en el repleto salón Juan Rulfo, el ganador del Premio FIL en Lenguas Romance 2025 centró su diálogo en lo que le ha importado desde hace muchos años: el avance de la ciencia y la tecnología.
“Cada vez progresan más rápido que nuestras mentalidades. Ese es el problema más grave para los próximos años y décadas; además, lo hacen por sí mismas.”
Maalouf asume los riesgos que esto implica y atisba cómo se pueden evitar. “La inteligencia artificial debe estar a nuestro servicio en lugar de aplastarnos”, a la vez que vislumbra en la biotecnología la resolución de las enfermedades y los problemas a los que nos vemos confrontados con el paso de los años.
“En esta época podemos deshacernos de la pobreza, de las enfermedades (...) Hay que entender que existe una tremenda posibilidad de resolver todos los problemas de la humanidad y cuando uno tiene frente a décadas de vida debido al progreso de la ciencia, debemos usar esos años para resolver tales problemas. Estoy convencido de que se puede porque es una cuestión de supervivencia, porque lo que está a favor de la vida es mucho más poderoso que aquello que sólo busca el bienestar de un puñado de personas”.
Sin dejar de sonreír, Maalouf continúa: “cuando hay un desarrollo científico, no se trata de una persona, es un movimiento imposible de detener. Si el más grande sabio de la Tierra decidiera no trabajar más, eso no detendría la evolución de la ciencia, porque habrá otros que lo retomen y continúen. A la evolución científica y tecnológica nada la puede detener y no depende de decisiones humanas, los hombres y las mujeres lo hacen, pero avanza independientemente, y cada vez más rápido, y esta aceleración ha sido más extraordinaria desde hace 20 años.
“En sentido contrario, el progreso de las mentalidades no es igual, a veces decimos que hay un progreso inevitable, pero no es cierto, podemos construir la democracia y luego se cae, y aparece una dictadura, luego de nuevo desaparece y así, no hay evolución continua, es en zigzag, sube y baja.”
Apelar a la lucidez
El escritor deja de sonreír para explicar que, además, las ventajas tecnológicas que se tienen y su enorme potencial, éstas son en muchos casos usadas para atizar conflictos “que se remontan a generaciones atrás, un poder extraordinario usado para combatir al vecino.
“Tengo el deber de darles esperanza como jóvenes que son, pero también de no mentirles, de abrirles los ojos y decirles ‘cuidado, estamos en un mundo difícil y todos debemos ser muy lúcidos’. No debemos mentirnos, no debemos avanzar con los ojos cerrados, vivimos en un periodo delicado, pero tenemos entre nuestras manos la posibilidad de cambiar el mundo hacia el bien y no dejarlo ir hacia el mal.”
Uno de los mil jóvenes, influido por sus palabras, le pregunta: “¿qué similitudes encuentra entre el mundo distópico y dictatorial que George Orwell plantea en su novela 1984 y los avances tecnológicos actuales usados para propósitos contrarios al bien común?”
Maalouf responde: “me gusta mucho Orwell, pienso que 1984 es uno de los libros más significativos para la época actual porque tuvo una visión muy precisa de la posibilidad de evolucionar hacia un mundo que fuera deshumanizado”.
Pero, advierte, la diferencia es que en el mundo orwelliano existía un poder tiránico impuesto a toda la humanidad, y en la actualidad, si bien existe “una forma de tiranía”, no ha sido impuesta por un poder, sino por una realidad que no es controlada por algún poder en particular.