▲ El académico y narrador Pedro Ángel Palou acompañó el martes a Mónica Rojas en la presentación de su novela A la sombra de un árbol muerto, en la FIL de Guadalajara. Foto Arturo Campos Cedillo

Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 3

Guadalajara, Jal., La escritora Mónica Rojas (Puebla, 1983) tomó en cuenta, desde hace mucho tiempo, cómo el cuerpo de la mujer se convierte en un territorio de resistencia. “Sobre todo en la manera en que las mujeres son reprimidas a partir de su corporalidad”, dijo la autora en entrevista con La Jornada.

Rojas presentó su novela A la sombra de un árbol muerto el martes en el salón H, Área Internacional, de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. La escritora estuvo acompañada por el académico y narrador Pedro Ángel Palou.

La novela, publicada por Hachette Literatura, comienza en 1873, en Santander, España, con la historia de Magdalena y Juan, un matrimonio humilde marcado por la pérdida de un embarazo que truncó sus sueños de formar una familia.

En busca de una vida distinta, deciden emigrar a los Altos de Jalisco, México, dando inicio a una saga familiar que aborda el exilio, la resistencia y la herencia emocional que se transmite a las generaciones posteriores.

Mónica Rojas señaló que la migración, eje central de la historia, no se limita al traslado de un continente a otro; también se manifiesta en los desplazamientos internos, en territorios diversos que existen dentro de un mismo país.

“No fue una decisión consciente, sino la necesidad de visibilizar la extrañeza que surge cuando estamos fuera de un espacio conocido. Este desplazamiento conecta de manera natural e histórica a México con España y permite explorar tanto los espacios físicos como los territorios del cuerpo femenino.”