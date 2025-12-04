▲ La autora tsotsil María Victoria Díaz Ruiz recibirá mañana en la FIL de Guadalajara el Premio de Literaturas Indígenas de América. Foto cortesía de la entrevistada

Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 2

Guadalajara, Jal., La escritora tsotsil María Victoria Díaz Ruiz, ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América, está comprometida en demostrar que en su lengua o cualquiera de un pueblo originario se puede hacer narrativa, contra la idea de que al traducir al castellano se pierde el sentido. Es factible crear poesía, ensayo, novela y cuento, afirmó.

La autora en lengua bats'i k'op tsotsil de Chiapas, quien recibirá el galardón mañana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dijo a La Jornada que su intención en la escritura es que sus congéneres sean entendidas, que se sepan las situaciones que “viven en la calle, en la sociedad”.

Díaz Ruiz, quien se hizo acreedora de la distinción por su libro de seis relatos Hombres absurdos/ Sokem Viniketik, comentó que se siente muy emocionada y feliz por ello. “No me lo esperaba. Cuando mi obra salió premiada, me sentí muy orgullosa de ser tsotsil, chiapaneca y mexicana”.

Relató que al crear un texto literario se siente más tranquila “porque hay muchas historias en nuestras comunidades, pero no están contadas; no están escritas, más que nada, lo que estamos viviendo día a día”.

María Victoria Díaz (San Cristóbal de las Casas, 1995) aventuró que uno por ciento de las mujeres de su comunidad han logrado estudiar y ejercer una carrera, aunque la mayoría están en casa. “De ese porcentaje, no todas se atreven a hablar su lengua. Si somos pocas mujeres las que hemos sobresalido, hay menos todavía las que se atreven a escribir”.

Tajante, asegura: “a veces piensan que vivimos en un pueblo mágico, que los indígenas nunca tenemos problemas. ‘Me voy al rancho’, se imaginan, y que es todo paraíso, sin problemas.

“Mi obra es para que se vea que realmente no es como una comunidad o cultura paradisiaca. Toda sociedad tiene problemas, dificultades, y también es importante que no nos vean de manera diferente a los pueblos indígenas.”

La escritora ha realizado un trabajo literario desde hace años inspirada por el también narrador Mikel Ruiz, a quien conoció en la universidad. “Gracias a aquellas personas que me estuvieron apoyando, me inspiré a hacerlo y ya conozco herramientas y técnicas, aunque siento que me faltan muchísimas. Siento que me falta profundizar más”.