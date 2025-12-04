La terapia busca mejorar con rapidez el bienestar sicológico de los infantes
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 6
Al Zawayda. Niños traumatizados por la guerra en Gaza reciben una terapia que utiliza visores de realidad virtual que los transporta a un mundo lejos de la destrucción que los rodea.
La terapia con realidad virtual (RV) busca mejorar el bienestar sicológico de los niños y puede dar resultados más rápidamente que las técnicas tradicionales, afirman los profesionales que trabajan con ella.
Dentro de una carpa blanca en Al Zawayda, en la franja de Gaza, cinco niños conversaban animadamente inmersos en un mundo virtual.
Los menores, uno de ellos en silla de ruedas, movían la cabeza para explorar el nuevo entorno que ven a través de sus gafas: paisajes de pastos verdes, playas tranquilas y ciudades seguras.
Un chico extendió las manos y las juntó, como aplaudiendo. Otro sonreía, con la mano abierta delante de la cara, en un intento de tocar el paisaje que iba viendo.
Uno de ellos se puso a gritar: “¡Ven, ven!”, porque, según dijo, un perro iba corriendo hacia él. También hubo uno que veía “pájaros”, explicó a uno de los encargados.
También participó en la terapia Salah Abu Rukab, un chico de 15 años que sufrió una lesión craneal durante la guerra. Uno de los trabajadores le colocó con cuidado rn la cabeza los visores azules del programa TechMed Gaza y le preguntó si veía algo, mientras le ajustaba el aparato.
El muchacho dijo a Afp que “disfrutan” con esta terapia. “Nos permite entrar a un jardín, a espacios con animales, y experiencias similares”, apuntó.
Cuando el trabajador le preguntó qué veía, respondió: “Sólo árboles, nada más que árboles, césped y flores”.
El Proyecto de Tiendas de Realidad Virtual (RV) en Gaza es una iniciativa de salud mental liderada por el palestino Mosab Ali, graduado en electrónica e industria por el Palestine Technical College, en colaboración con Sameer Project, y se desarrolla en el campamento Refaat Alareer en Zawayda mediante financiación colectiva.
En el inicio del programa, se realizaba en una tienda de campaña cerca del hospital Al Aqsa, pero lamentablemente se incendió debido a los bombardeos del pasado mayo y de nuevo en octubre, cuando mató a Shaban Abou Dalou, de 19 años, quien fue identificado como el joven que agitaba los brazos, envuelto en llamas, en un video que se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra. Por esta razón, la tienda se trasladó al campamento Refaat Alareer.
Tiene la finalidad de brindar un entorno acogedor y atractivo a los niños traumatizados por la guerra, así como una vía de escape para el personal médico del hospital Al Aqsa.
Resultados positivos
De acuerdo con Abdala Abu Shamale, supervisor de salud mental, los visores RV ofrecen más que una simple evasión.
“Con los programadores pudimos diseñar juegos con metas terapéuticas, preventivas y de desarrollo que ayudan a preparar al niño a lidiar y administrar su vida de forma más efectiva”, explicó.
“Este método demostró ser eficaz durante un año de trabajo con muchos niños, incluyendo menores amputados por la guerra, heridos y aquellos expuestos a sucesos extremadamente traumáticos”, acotó.
Desde el 10 de octubre, rige en el territorio una frágil tregua en la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.
La Organización Mundial de la Salud afirma que las heridas causadas por conflictos tienen un impacto mental, y que los sobrevivientes arrastran el trauma y la pérdida.
Jonathan Crickx, portavoz de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, dijo a Afp que un millón de menores, o sea, “todos los niños en la franja de Gaza, necesitan asistencia mental y apoyo sicológico después de dos años de guerra horrible”.
Las sesiones de RV utilizan programas diseñados específicamente para niños traumatizados, tomando en cuenta su condición física y sicológica para ayudarles a reconstruir percepciones positivas del mundo.
Según Shamale, los participantes en las sesiones con RV “muestran una respuesta muy fuerte y resultados extremadamente positivos”.
El supervisor indicó que ese tipo de terapia da frutos más rápidamente que las sesiones normales.
“Lo que tarda el tratamiento para la recuperación y la estabilidad (del paciente) fue más rápido con técnicas de RV que en sesiones regulares. En las sesiones alcanzamos resultados en sólo cinco a siete sesiones”, aseveró.
Antes de la guerra, Mosab tenía una empresa de desarrollo de videojuegos que realizaba proyectos paralelos para ayudar a niños con necesidades especiales mediante el uso de la realidad virtual, inspirado en dar ayuda a su propio hijo de siete años, Amin, quien sufrió una grave lesión en la pierna durante un ataque aéreo. Mosab comprendió de primera mano la profunda necesidad de un espacio así.
Tras conocer a cientos de niños traumatizados mientras trabajaba en el hospital Al Aqsa, comenzó a pensar en maneras de brindarles alivio. Armado con un equipo de realidad virtual que logró rescatar, se dio cuenta de la receptividad de los niños, e incluso del personal médico, a la experiencia y de cuánto cambió su salud mental en general. Así nació el proyecto Gaza VR Tent.
(Con información De la Redacción)