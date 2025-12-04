▲ Niños palestinos experimentan la realidad virtual que los transporta desde escenas de destrucción a jardines verdes, playas tranquilas y ciudades llenas de juegos, mientras un equipo de apoyo de tecnología médica lanza iniciativa en la ciudad de Al Zawayda. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 6

Al Zawayda. Niños traumatizados por la guerra en Gaza reciben una terapia que utiliza visores de realidad virtual que los transporta a un mundo lejos de la destrucción que los rodea.

La terapia con realidad virtual (RV) busca mejorar el bienestar sicológico de los niños y puede dar resultados más rápidamente que las técnicas tradicionales, afirman los profesionales que trabajan con ella.

Dentro de una carpa blanca en Al Zawayda, en la franja de Gaza, cinco niños conversaban animadamente inmersos en un mundo virtual.

Los menores, uno de ellos en silla de ruedas, movían la cabeza para explorar el nuevo entorno que ven a través de sus gafas: paisajes de pastos verdes, playas tranquilas y ciudades seguras.

Un chico extendió las manos y las juntó, como aplaudiendo. Otro sonreía, con la mano abierta delante de la cara, en un intento de tocar el paisaje que iba viendo.

Uno de ellos se puso a gritar: “¡Ven, ven!”, porque, según dijo, un perro iba corriendo hacia él. También hubo uno que veía “pájaros”, explicó a uno de los encargados.

También participó en la terapia Salah Abu Rukab, un chico de 15 años que sufrió una lesión craneal durante la guerra. Uno de los trabajadores le colocó con cuidado rn la cabeza los visores azules del programa TechMed Gaza y le preguntó si veía algo, mientras le ajustaba el aparato.

El muchacho dijo a Afp que “disfrutan” con esta terapia. “Nos permite entrar a un jardín, a espacios con animales, y experiencias similares”, apuntó.

Cuando el trabajador le preguntó qué veía, respondió: “Sólo árboles, nada más que árboles, césped y flores”.

El Proyecto de Tiendas de Realidad Virtual (RV) en Gaza es una iniciativa de salud mental liderada por el palestino Mosab Ali, graduado en electrónica e industria por el Palestine Technical College, en colaboración con Sameer Project, y se desarrolla en el campamento Refaat Alareer en Zawayda mediante financiación colectiva.

En el inicio del programa, se realizaba en una tienda de campaña cerca del hospital Al Aqsa, pero lamentablemente se incendió debido a los bombardeos del pasado mayo y de nuevo en octubre, cuando mató a Shaban Abou Dalou, de 19 años, quien fue identificado como el joven que agitaba los brazos, envuelto en llamas, en un video que se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra. Por esta razón, la tienda se trasladó al campamento Refaat Alareer.

Tiene la finalidad de brindar un entorno acogedor y atractivo a los niños traumatizados por la guerra, así como una vía de escape para el personal médico del hospital Al Aqsa.

Resultados positivos

De acuerdo con Abdala Abu Shamale, supervisor de salud mental, los visores RV ofrecen más que una simple evasión.