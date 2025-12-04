Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 33

Vecinos de la colonia Granjas Cabrera, en Tláhuac, manifestaron su inconformidad por la forma como la alcaldía realiza la instalación de luminarias que la comunidad decidió con más de un millón de pesos que tiene asignados del presupuesto participativo, sin rendir cuentas sobre el número que instalará y sin consultar sobre su ubicación, ni a los integrantes del comité de ejecución vecinal.

“No avisaron, llegaron nada más un día (hace un mes) a romper la banqueta y a escarbar” y meter las bases de concreto, señaló un residente de la calle Osorio, en lo que coincidieron otros más consultados en las calles Palmas, Nublo y José Lugo, quienes comentaron además que el cascajo de la excavación permaneció en la calle dos semanas.