De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 33

Esta semana se confirmaron cinco casos de sarampión en la Ciudad de México, por lo que se reforzaron las acciones de prevención y vacunación a la ciudadanía, informó la Secretaría de Salud Pública local.

En un comunicado, la dependencia señaló que se intensificó la vigilancia epidemiológica en Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde se concentra la reciente cadena de transmisión, por lo que en ambas alcaldías se ampliarán los puestos fijos de vacunación, sobre todo en lugares de alta afluencia de personas.

Debido a la cercanía geográfica, también se está colaborando de forma coordinada con el gobierno del estado de México para impulsar acciones conjuntas y lograr un mayor impacto en la población.