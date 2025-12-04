Mara Ximena Pérez

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 33

Tras casi 10 años de denuncias ignoradas y cinco investigaciones inconclusas en la Contraloría, el caso de Ricardo Guerrero Mercado, vecino afectado por una construcción presuntamente ilegal en el número 1073 de la calle 5 de Febrero, colonia Américas Unidas, volvió a avanzar en este año.

En mayo, el Gobierno de la Ciudad de México turnó su denuncia a la Fiscalía General de Justicia capitalina bajo el folio CI-FIDCSP/B/UI-B1 C/D/01835/05-2024, y una jueza de control revocó la abstención de investigación emitida por el Ministerio Público; asimismo, ordenó continuar con las diligencias al considerar que las autoridades omitieron indagar posibles daños y responsabilidades de la obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez.

Además, según un peritaje, la torre de departamentos de siete niveles debilitó los cimientos de su vivienda ubicada a escasos centímetros. El afectado sostiene que la edificación fue aprobada sin respetar la separación sísmica obligatoria, lo que generó desplazamientos y grietas en su propiedad.

A pesar de presentar documentación técnica y evidencia fotográfica desde 2016, sus quejas fueron desechadas en diversas ocasiones por la Contraloría, que determinó que no existían irregularidades en los permisos otorgados por la demarcación. Esa postura fue contradicha en 2022 por el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa, que concluyó que la construcción no cumple con la normatividad estructural vigente.