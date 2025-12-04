▲ En el cruce del corredor Madero y la calle Palma, uno de los accesos principales al Zócalo, bloques de concreto generan aglomeraciones y molestia a los transeúntes. Foto Elba Mónica Bravo

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 33

Decenas de bloques de concreto, de más de 800 kilogramos cada uno, colocados en dos, tres y hasta cuatro hileras, así como vallas metálicas de popotillo se instalaron desde la madrugada de ayer en las calles del Primer Cuadro de la capital para reforzar el blindaje de acceso al Zócalo, lo que dificultó el paso peatonal de residentes, comerciantes y visitantes.

En el corredor peatonal Madero, en su cruce con la calle Palma, los transeúntes enfrentaron caos y empujones al caminar en medio de los obstáculos.

Personal ataviado con chaleco guinda, en el que se leía Secretaría de Gobierno, y elementos policiacos consultados coincidieron en que estaban pendientes del posible arribo de campesinos que salieron en caravana de los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, quienes intentarían ingresar al Zócalo con decenas de tractores.

Señalaron que por el momento no se retirarán los bloques de cemento ni las vallas.

Los trabajadores y policías resguardaron el acceso en las calles 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre, en su cruce con Palma, así como en las avenidas 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Febrero, las tres con esquina en Venustiano Carranza.

Hombres y mujeres jóvenes optaron por saltar los muros, pero adultos y personas mayores de 60 años, algunos con bastón, hacían fila para caminar hacia el Zócalo, que también lució rodeado con vallas de popotillo metálicas, al igual que la calle Corregidora.