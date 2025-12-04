Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 32

Habitantes de Los Pedregales Coyoacán acudieron a Palacio Nacional para solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum “revoque o cancele” la concesión 811078 que se otorgó a la empresa Televisa para la extracción de agua del acuífero mediante el pozo ubicado en el pueblo de Santa Úrsula Coapa.

En un documento exponen que la empresa obtuvo los derechos para el manejo de 450 mil metros cúbicos por medio de un tercero, el 20 de junio del 2019, y a pesar de que extrae 60 mil litros por segundo de agua, no ha cumplido con el aprovechamiento para el fin solicitado, por lo cual, como establece la ley, se le debe revocar el permiso.

La concesión a la televisora, detallan, se deriva de los derechos 13MEX109161/26MDA18 de un pozo fuera de operación ubicado en el municipio de Huixquilucan, estado de México. El cedente también dispuso de un remanente de 3 millones 898 mil metros cúbicos para seguir transfiriendo a otras personas físicas o morales los derechos de usos, en una “ilegítima forma de manipulación de un recurso vital para las necesidades humanas”.

En la actualidad, la empresa “dona de forma temporal el agua que extrae de su pozo a la red de abasto público”, por ello se estableció un convenio temporal entre Conagua, Segiagua y Televisa en la administración pasada y a partir de este año dicho convenio se renovó.