Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 32

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rafael Guerra, dijo que el costo de la nueva estructura del Poder Judicial de la ciudad asciende a más de 17 mil 345 millones de pesos.

En la actualidad, este órgano de gobierno tiene un presupuesto de poco más de 7 mil 431 millones de pesos, por lo que harían falta 10 mil millones más para atender los requerimientos de la reforma judicial aprobada el año pasado.

En una reunión con diputados, Guerra dijo que el TSJ opera con un déficit histórico desde 2016, que se acentuó entre 2020 y 2021 debido a los recortes presupuestales para atender la pandemia de covid-19.

Si bien para este año se cubrirá el pago de salarios y aguinaldos de más de 11 mil trabajadores, reveló que muchos de ellos “viven” de hacer horas extra porque con su sueldo base no les alcanza.

Dijo que no hay rezago en la institución, sino un aumento de trabajo con la misma cantidad de personal.

Como parte de las reuniones de trabajo con órganos autónomos, se presentó la presidenta del Consejo de Evaluación, Teresa Shamah, quien alertó que el presupuesto del organismo va tan a la baja, que el próximo año no podrá cumplir con todas las atribuciones que le confiere la ley.