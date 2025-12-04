Kevin Ruiz

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 32

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) busca a otros seis sujetos que participaron en la planeación del asesinato del abogado David Cohen Sacal, quienes horas antes de la ejecución coordinaron a los jóvenes Héctor y Donovan desde un inmueble ubicado en la calle Doctor Erazo 138, colonia Doctores, a tan sólo 550 metros de la Ciudad Judicial.

Análisis de las cámaras de seguridad realizados por agentes de la Policía de Investigación lograron identificar momentos claves horas antes de que se cometiera la ejecución y cómo los seis sujetos, más los tres detenidos hasta el momento, Hector, Donovan y El Goofy, se congregaron en un departamento de ese inmueble.

Un informe pericial anexado a la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1C/D/00417/10-2025, del que se tiene copia, muestra la secuencia de imágenes que fueron extraídas de los videos de diferentes cámaras de seguridad, tanto del inmueble usado para la planeación como del C5, que captaron a los jóvenes ejecutores a bordo de la motocicleta.

También incluye los análisis de los videos de la Ciudad Judicial del momento en que el abogado David Cohen fue ejecutado, así como la secuencia de materiales videográficos de cuando Donovan regresa a bordo de una bicicleta al mismo inmueble en la colonia Doctores, aparentemente lesionado.

Seguimiento del plan

La cronología analizada comienza con videos desde las 12:57 del mediodía del 13 de octubre, cuando aparece un vehículo Mazda con placas U25BRD; a la distancia, dos sujetos lo esperan, uno viste playera negra con un estampado enfrente, quien se queda en la entrada del inmueble de Doctor Erazo número 138. Un segundo sujeto, vestido de playera rayada, bermuda verde y tenis negros, se acerca al conductor con uno de los cascos que posteriormente fueron entregados a los jóvenes sicarios.