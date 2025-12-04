Los ubica tras analizar videos
Operaron crimen a 550 metros de la Ciudad Judicial
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 32
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) busca a otros seis sujetos que participaron en la planeación del asesinato del abogado David Cohen Sacal, quienes horas antes de la ejecución coordinaron a los jóvenes Héctor y Donovan desde un inmueble ubicado en la calle Doctor Erazo 138, colonia Doctores, a tan sólo 550 metros de la Ciudad Judicial.
Análisis de las cámaras de seguridad realizados por agentes de la Policía de Investigación lograron identificar momentos claves horas antes de que se cometiera la ejecución y cómo los seis sujetos, más los tres detenidos hasta el momento, Hector, Donovan y El Goofy, se congregaron en un departamento de ese inmueble.
Un informe pericial anexado a la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1C/D/00417/10-2025, del que se tiene copia, muestra la secuencia de imágenes que fueron extraídas de los videos de diferentes cámaras de seguridad, tanto del inmueble usado para la planeación como del C5, que captaron a los jóvenes ejecutores a bordo de la motocicleta.
También incluye los análisis de los videos de la Ciudad Judicial del momento en que el abogado David Cohen fue ejecutado, así como la secuencia de materiales videográficos de cuando Donovan regresa a bordo de una bicicleta al mismo inmueble en la colonia Doctores, aparentemente lesionado.
Seguimiento del plan
La cronología analizada comienza con videos desde las 12:57 del mediodía del 13 de octubre, cuando aparece un vehículo Mazda con placas U25BRD; a la distancia, dos sujetos lo esperan, uno viste playera negra con un estampado enfrente, quien se queda en la entrada del inmueble de Doctor Erazo número 138. Un segundo sujeto, vestido de playera rayada, bermuda verde y tenis negros, se acerca al conductor con uno de los cascos que posteriormente fueron entregados a los jóvenes sicarios.
El conductor del Mazda desciende de la unidad y es captado con una playera blanca de manga larga y gorra azul, lleva puesto un pants y tenis negros. Los agentes encargados del análisis lo señalan como “el conductor del Mazda”.
Todos ingresan al inmueble y se dirigen a un departamento en el segundo piso. A las 13:23 horas, Donovan Calderón arriba hasta ese lugar, toca la puerta y espera a que le abran; el sujeto de la bermuda verde ahora aparece en la secuencia con una playera sin mangas y lo conduce hasta la zona de la reunión.
A las 13:35 llega Jorge Antonio Calderón, El Goofy, en un vehículo Nissan Versa blanco, e ingresa al inmueble, mira la cámara de seguridad y sigue hasta el segundo nivel.
Otro de los momentos en las periciales realizadas es cuando llega Héctor Hernández Escartín en una bicicleta eléctrica acompañado de otro sujeto y se encuentran con el conductor del Mazda, quien los lleva hasta el departamento donde se efectúa la reunión, son las 13:54 de la tarde del 13 de octubre.
A las 14:40, uno de los sujetos recibe una llamada y todos salen del lugar. Donovan y Héctor abordan la motocicleta y ejecutan al litigante a las 16:19, según las investigaciones.