Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 31
Más de dos horas de caos padecieron nuevamente cientos de usuarios de la línea A del Metro y conductores de vehículos particulares, de carga y de transporte público por el intenso tránsito que se generó en la calzada Ignacio Zaragoza, tras la falla en el sistema eléctrico que dejó sin servicio seis de las 10 estaciones de esa ruta.
Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y la terminal La Paz quedaron fuera de operación minutos antes de las 17 horas, por lo que los usuarios sólo tuvieron servicio provisional en Pantitlán, Agrícola Oriental, Canal de San Juan y Tepalcates.
Como es habitual en cada falla del Sistema de Transporte Colectivo (STC), los usuarios fueron desalojados de los convoyes y caminaron en medio de las vías para salir de las instalaciones.
En tanto, otros pasajeros que esperaban el paso del tren se aglomeraron en los andenes y pasillos de los puentes peatonales para abandonar las instalaciones, y en la calzada Zaragoza ocuparon los carriles laterales de la vialidad en busca de transporte alterno.
El tránsito fue lento y complicado al tratarse de una vía principal que colinda con el estado de México y conecta con la salida al estado de Puebla. Las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros tardaron en arribar a la estación Guelatao para brindar apoyo, y la confusión y caos creció porque el STC dio a conocer en redes sociales que se reanudaba la operación en el servicio, a pesar de que las estaciones Los Reyes y La Paz seguían cerradas.
En el resto de las estaciones, los pasajeros tardaban al menos media hora para abordar un tren, por lo que decenas de usuarios decidían salir y optar por subir a camionetas de redilas, plataformas de tráileres y patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC emitió una tarjeta informativa en la que refrendó “la demanda de pronta solución a sus justas demandas, como la compactación salarial de las plazas de pie de escalafón y revisión de áreas de trabajo peligrosas e insalubres”.
También la entrega de ropa de trabajo y la dotación de equipo de seguridad y protección personal, entre otros requerimientos, con lo que el líder sindical, Fernando Espino Arévalo, insistió en que “se tienen previstos paros escalonados en todas las áreas de trabajo y en los trenes en circulación en las 12 líneas del Metro”.
De acuerdo con el STC, la línea A suma nueve fallas con la de ayer, en lo que va del año.
En la línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya, antes de las 19 horas se registraron retrasos por el rescate de un perro en las vías, en la interestación Ciudad Deportiva-Velódromo.