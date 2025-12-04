Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 31

Más de dos horas de caos padecieron nuevamente cientos de usuarios de la línea A del Metro y conductores de vehículos particulares, de carga y de transporte público por el intenso tránsito que se generó en la calzada Ignacio Zaragoza, tras la falla en el sistema eléctrico que dejó sin servicio seis de las 10 estaciones de esa ruta.

Guelatao, Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y la terminal La Paz quedaron fuera de operación minutos antes de las 17 horas, por lo que los usuarios sólo tuvieron servicio provisional en Pantitlán, Agrícola Oriental, Canal de San Juan y Tepalcates.

Como es habitual en cada falla del Sistema de Transporte Colectivo (STC), los usuarios fueron desalojados de los convoyes y caminaron en medio de las vías para salir de las instalaciones.

En tanto, otros pasajeros que esperaban el paso del tren se aglomeraron en los andenes y pasillos de los puentes peatonales para abandonar las instalaciones, y en la calzada Zaragoza ocuparon los carriles laterales de la vialidad en busca de transporte alterno.

El tránsito fue lento y complicado al tratarse de una vía principal que colinda con el estado de México y conecta con la salida al estado de Puebla. Las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros tardaron en arribar a la estación Guelatao para brindar apoyo, y la confusión y caos creció porque el STC dio a conocer en redes sociales que se reanudaba la operación en el servicio, a pesar de que las estaciones Los Reyes y La Paz seguían cerradas.