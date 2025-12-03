Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 35

En México, sólo entre 2 y 3 de cada 10 profesionales de la contabilidad y administración aprueban la certificación anual que aplica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en temas de lavado de dinero. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartirá una nueva especialización en la materia denominada Prevención de lavado de dinero, con la finalidad de formar expertos que cuenten con herramientas para detectar esa actividad ilícita.

El director de la Facultad de Contaduría y Administración, Armando Tomé, expuso que el lavado de dinero es una actividad vinculada al narcotráfico, trata de personas, corrupción o “terrorismo”, por lo que es necesario contar con especialistas que detecten el manejo ilegal de recursos económicos; de no hacerlo, la integridad de los sistemas financieros del país se pone en riesgo.

Al presentar al Consejo Universitario de la UNAM los motivos por los que la facultad decidió crear la especialidad en sus programas de estudio, Tomé señaló que existen estimaciones oficiales de que el lavado de dinero representa entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados, que al año pierden casi un billón de dólares en flujos financieros ilícitos. Precisó que en México, un promedio 2 mil personas presentan cada año el examen de certificación ante la CNBV en lavado de dinero, pero solamente entre 20 y 30 por ciento lo aprueban.

La especialización se impartirá en el sistema escolarizado de forma presencial, con duración de dos semestres en el caso de alumnos de tiempo completo, y de tres para quienes estudien en forma parcial.