César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 35

Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, denunció ayer que sufre tortura física y sicológica en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 “CPS” de Guanajuato, donde está recluido.

El Gil, uno de los principales acusados de participar en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, inició un juicio de amparo ante el juzgado primero de distrito en materia penal de la Ciudad de México contra el director de ese penal. En su demanda, reclamó la “incomunicación, segregación, aislamiento, menoscabo a la dignidad humana, integridad física, psicológica, tortura, tormento y pena inusitada”.

No obstante, el juzgador declinó su competencia y turnó el caso a su homólogo del juzgado decimosegundo de distrito en Guanajuato, quien decidió no aceptarla. Por lo anterior, la demanda de garantías se turnó a un tribunal colegiado, que resolverá el conflicto competencial para determinar qué impartidor de justicia debe estudiar el caso.

De acuerdo con el expediente, Juan Carlos Alberto Rico Mondragón, titular del juzgado primero de distrito en materia penal, sostuvo que carece de competencia en razón de territorio, porque el quejoso se encuentra preso en Guanajuato, y por tanto se actualiza la primera de las hipótesis previstas en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados se ejecutan fuera de la Ciudad de México; de ahí que deba ser un juez de distrito con jurisdicción en León, Guanajuato, el legalmente competente.