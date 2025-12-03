E

l año en curso aparecía con perfecta ruta hacia reconocido final. Muy a pesar de los graves asuntos pendientes, recibidos del anterior gobierno. Todos ellos se han podido gestionar debidamente. Las controvertidas reformas constitucionales, del famoso plan B, se condujeron con el debido tratamiento legislativo y político. El enorme déficit fiscal de 2024 (5 por ciento del PIB) que obligaba un cuidadoso resultado fiscal que lo absorbiera, pudo sobrellevarse. En parte con ingresos adicionales o apretando el gasto y la inversión. En fin, las tareas a completar, para un novel gobierno, con una mujer al frente por vez primera en la historia del país, no se detuvieron ni, mucho menos, se descarrilaron. Las amenazas externas que representaba el insólito despliegue de aranceles y presiones intervencionistas no empataron con las abundantes y fatídicas predicciones. Los temores que flotaron en el ambiente, causando miedos y retracción de inversiones, se enfrentaron con calma e inteligencia. La figura presidencial salía bien plantada y en control del mando, indispensable para infundir confianza y continuidad.

De pronto varias circunstancias nublaron el ambiente. Circularon, con profusión, conceptos como crisis, error grave, ineficacia política o falta de sensibilidad y empatía. La oposición se dio vuelo en la difusión pidiendo actuar hasta con violencia. Una senadora irresponsable habló incluso de querer guerra. Se anunció la súbita aparición de un movimiento abarcando toda una generación (Z) de jóvenes. Siguiendo patrones externos de conducta rijosa se injertaron reclamos propios que atizaron lo público. Una megamarcha se programó con feroces voces, instrumentadas con medios para hacerla temida por Palacio. Pero algo falló en su logística y, sobre todo, en la representatividad de los liderazgos. Abundaron, eso sí, mensajes altisonantes, con pretenciosa belicosidad personalizada. No hubo la esperada concurrencia y la zacapela de un grupo de provocadores, por primera vez investigado, descubrió financieros y organizadores.

Lo que sí afectó el ambiente y el panorama completo del quehacer político fue el asesinato del munícipe de Uruapan, Michoacán. A pesar de la seguridad desplegada, un adolescente contratado pudo acercarse y disparar en sucesivos momentos. El alcalde murió, así como el mismo ejecutor a manos de los guardias. El momento se tornó grávido y explosivo. El Estado completo quedó a la deriva y la oposición aprovechó la ocasión para inflar el caso y apelar, incluso, a transformarlo en punto de inflexión. Lograr debilitar al gobierno se fijó como objetivo. No fue, ni de cerca, valedero. La Presidenta actuó con presteza y orden. Se presentó el llamado plan Michoacán, fondeado con masivos recursos y coordinada organización. Se puso, de nueva cuenta, atención a las causas de la violencia y el crimen y, con esta armazón, se canalizaron las ayudas necesarias. La calma y el orden público pudieron restablecerse con rapidez. Se encauzaron temores y miedos sin alarmas y nerviosismo colectivo. Pero, ciertamente, hubo momentos álgidos que fueron tratados con hábil serenidad. La neblina se levantó y los asuntos han seguido su curso.