Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 17

La Fundación Politécnico AC, que agrupa a cientos de egresados, presentó demandas penal y civil contra Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por posible peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones.

En un comunicado, la directora ejecutiva de la fundación, Claudia Roberta Paniagua, señaló que las denuncias se presentaron por “irregularidades, incumplimiento y disposiciones arbitrarias impuestas unilateralmente por el funcionario”.

Entre ellas, la terminación del con-venio de colaboración del IPN y la fundación, así como la creación de la asociación Corazón Guinda Blanco, que usurpa funciones de donataria.

Reyes Sandoval informó ayer que, en acato a la solicitud de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno con miras a realizar una investigación, suspendió de forma temporal a Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración hasta el pasado 29 de noviembre.