Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 17
La Fundación Politécnico AC, que agrupa a cientos de egresados, presentó demandas penal y civil contra Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por posible peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones.
En un comunicado, la directora ejecutiva de la fundación, Claudia Roberta Paniagua, señaló que las denuncias se presentaron por “irregularidades, incumplimiento y disposiciones arbitrarias impuestas unilateralmente por el funcionario”.
Entre ellas, la terminación del con-venio de colaboración del IPN y la fundación, así como la creación de la asociación Corazón Guinda Blanco, que usurpa funciones de donataria.
Reyes Sandoval informó ayer que, en acato a la solicitud de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno con miras a realizar una investigación, suspendió de forma temporal a Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración hasta el pasado 29 de noviembre.
Además, ordenó al personal del IPN facilitar la información requerida por las autoridades anticorrupción y se pronunció por una “investigación apegada al marco jurídico”.
La medida se dio a conocer al tiem-po de la presentación de las denuncias contra Reyes Sandoval, a quien la fundación señala de “uso ilícito de atribuciones” para formar la asociación Corazón Guinda y Blanco.
La fundación asegura que ha recibido tres oficios con solicitudes “fraudulentas”, que contravienen los estatutos del convenio de colaboración con el IPN, para enviar recursosa una cuenta de la nueva asociación.