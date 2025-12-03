Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 17

El gobierno de Guatemala autorizó a la justicia mexicana la facultad de imputar más acusaciones contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La Fiscalía General de la República (FGR) ya judicializó una nueva carpeta relacionada con desvíos de recursos federales durante su gestión, de diciembre de 2010 a octubre de 2016.

El expediente contra Duarte de Ochoa se judicializó hace una semana y se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial; sin embargo, la defensa del ex mandatario estatal no acudió a la diligencia e informó que su cliente se encontraba enfermo de covid-19.

La carpeta se integró a partir de las denuncias que la FGR recibió desde 2016 relacionadas con desvíos de recursos federales destinados, entre otras actividades, a la adquisición de insumos en materia de salud y obras públicas, indicaron autoridades federales.

Las fuentes consultadas refirieron que desde hace meses el Ministerio Público federal solicitó a Guatemala la autorización para agregar cargos a Duarte de Ochoa, ya que el ex funcionario mexicano fue extraditado por la justicia de ese país centroamericano y los acuerdos internacionales establecen que ningún presunto delincuente que seaentregado bajo las reglas de esa figura jurídica podrá ser acusado de nuevos delitos en el país que lo reclama sin la aprobación de la justicia de la nación donde fue detenido.