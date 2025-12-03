Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 16

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) enfrentará en 2026 “un año complicado” de no concretarse los nombramientos de los integrantes faltantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), organismo que encabeza. Así se expuso ayer en la segunda sesión del año de su comité coordinador, la cual se llevó a cabo con la ausencia de la Secretaría Anticorrupción y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aunque la ley estipula que este órgano debe sesionar cada trimestre, este encuentro había sido pospuesto en tres ocasiones a lo largo del año debido a la falta de quórum.

En la reunión, transmitida en línea, se aprobó el Programa de Trabajo del comité coordinador para 2025. Sin embargo, la presidenta del CPC y del SNA, Vania Pérez Mora-les, advirtió que, de no completarse los nombramientos del CPC, en 2026no será posible aprobar el programa correspondiente, lo que dejaría “sin materia de trabajo” a la Secretaría Ejecutiva del SNA (Sesna).

“Si no tenemos los nombramientos del Comité de Participación Ciudadana, será un año complicado. Entonces, les pediría que este programa de trabajo continúe vigente hasta que ustedes determinen lo contrario”, declaró Pérez Morales.