Diputados señalan que el grupo amistad México-Israel se creó “a escondidas”
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 14
El vicecoordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, invitó y se reunió en sus oficinas con el “gran rabino sefardí” David Yosef, a quien originalmente pretendía recibir en el Salón Legisladores, el segundo más importante del recinto legislativo.
No obstante, el lugar del encuentro tuvo que cambiarse debido al rechazo de diputados de Morena y del PT, quienes incluso llegaron hasta las oficinas de Haces para manifestarse en contra de “un sionista que promueve el genocidio en Palestina y que está con el ejército asesino de Israel”.
La invitación fue girada por Haces Barba desde el lunes, y ayer un sector de Morena, que ya había impedido la instalación formal del grupo de amistad México-Israel, manifestó su descontento.
Pedro Haces trató de justificar que el encuentro fue casual: “No hubo invitación. La Cámara de Diputados es la casa del pueblo y los diputados tenemos la obligación de atender a quien viene a tocar la puerta…Yo no me meto en conflictos ni en problemas ajenos y si vino una persona, la atiendo”.
Afirmó que un grupo de empresarios mexicanos de origen judío “vino a verme con un rabino… vino a visitarme y, en lo personal, lo atendí. Quien venga será siempre bien recibido. Si mañana viene un obispo de la Iglesia católica o un protestante los voy a recibir”.
No obstante, parlamentarios recibieron una invitación membretada, con la firma de Haces y fecha del 1 de diciembre: “Por este conducto me permito convocarle a la reunión con El Gran Rabino Sefardí David Yosef, el rabino más importante del mundo, que se llevará a cabo el martes 2 de diciembre de 2025, a las 13 horas, en el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados”.
Según la Jewish Virtual Library, David Yosef nació en 1957 “en una de las dinastías rabínicas sefardíes más respetadas de Israel”, es una “figura destacada de la ley jurídica y líder espiritual del partido Shas”.
Ha defendido públicamente las posturas de Javier Milei en favor de Israel y criticado las opiniones del papa Francisco respecto a la guerra contra Palestina.
El diario The Jerusalem Post informó en 2024 del revuelo causado por una iniciativa de Yosef para que el Gran Rabinato asumiera el control del partido, en lugar de las autoridades locales.
En redes circuló la tarde de ayer una fotografía donde se aprecia una cartulina en la que se convoca a una reunión del “Grupo de Amistad México-Israel”, montada junto a la tribuna en el Salón Legisladores, que se quedó vacío ante el cambio de última hora.
La diputada María Magdalena Rosales (Morena) contó que un grupo de diputados intentó entrar a la reunión y que ella llevaba una bandera de Palestina. “Me cerraron el paso los guaruras”, relató.
Agregó que el grupo de amistad México-Israel se instaló de manera subrepticia el 27 de noviembre, a pesar del acuerdo interno para no realizar la integración formal, precisamente por el rechazo de un sector de legisladores de Morena a sostener una relación con un país señalado de genocidio.
“Todos notamos este genocidio a partir de quererse quedar con toda la tierra palestina. Y aquí en la Cámara de Diputados se oculta que se instala un grupo de amistad con este país del cual no queremos ser amigos. Y, además, se recibe a un sionista que promueve todo este genocidio y que está con el ejército asesino de Israel.”
Expuso que el rabino David Yosef es una persona non grata en México y en la Cámara de Diputados.
“Esta persona, además de que la Cámara es una institución laica, ha sido precisamente el que ha llamado al papa Francisco a que rectifique para no calificar a Israel por el genocidio que está cometiendo en Palestina… Israel es un pueblo invasor que ahora se da todas las prerrogativas para desaparecer a un pueblo completo que es el palestino.”
El rabino, manifestó, es “un personaje que está de acuerdo con el gobierno sionista de hacer todos estos daños al pueblo palestino”.
Sostuvo que no sólo el grupo de amistad, que preside el priísta Miguel Alonso Reyes –ex gobernador de Zacatecas– ,“se instaló a escondidas y hoy también recibió a esta persona a escondidas, de una manera que no se note, así como no quieren que se note el robo del territorio palestino”.
Evaluó que, si bien la recepción a David Yosef estaba programada en el Salón Legisladores, “al ver que iba a haber problemas, me imagino, decidieron suspenderlo ahí y cambiarlo a otra oficina pequeña en el edificio H, en el segundo piso. Y, por cierto, no pudo entrar la bandera de Israel, se quedó afuera, no está en ese acto. Yo quería entrar a ver qué estaba sucediendo y me lo impidieron”. La legisladora únicamente grabó un video del momento.
Al respecto de que otros personajes, además del rabino, asistieron a la entrevista con Haces, dijo que podrían ser de la embajada de Israel en México “o una comisión desde su país o desde ese territorio robado”.
Rosales Cruz y su compañero de bancada el diputado José Narro informaron que hoy se realizará una mesa del grupo de amistad México-Palestina con abogados especialistas en derecho internacional.
“Y saben cómo Israel y Estados Unidos han roto todos los tratados internacionales, toda la ley internacional y, sin embargo, siguen cometiéndolo sin ninguna medida. Y nosotros vamos a poner los puntos en la mesa sobre todos los delitos cometidos para que el mundo entero sepa lo que pasa y qué le puede pasar a cualquier país del mundo. Si permitimos lo que sigue pasando en Palestina, pongamos las barbas a remojar”, resaltó la legisladora.
Señalado por el Congreso
Narro expresó un extrañamiento porque Israel “ha sido señalado en este Congreso y por la propia presidenta de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores por el tema del genocidio, de la violación de los derechos humanos de los palestinos y por más de cien mil asesinatos en Gaza.