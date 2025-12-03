Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 14

El vicecoordinador de Operación Política de Morena en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba, invitó y se reunió en sus oficinas con el “gran rabino sefardí” David Yosef, a quien originalmente pretendía recibir en el Salón Legisladores, el segundo más importante del recinto legislativo.

No obstante, el lugar del encuentro tuvo que cambiarse debido al rechazo de diputados de Morena y del PT, quienes incluso llegaron hasta las oficinas de Haces para manifestarse en contra de “un sionista que promueve el genocidio en Palestina y que está con el ejército asesino de Israel”.

La invitación fue girada por Haces Barba desde el lunes, y ayer un sector de Morena, que ya había impedido la instalación formal del grupo de amistad México-Israel, manifestó su descontento.

Pedro Haces trató de justificar que el encuentro fue casual: “No hubo invitación. La Cámara de Diputados es la casa del pueblo y los diputados tenemos la obligación de atender a quien viene a tocar la puerta…Yo no me meto en conflictos ni en problemas ajenos y si vino una persona, la atiendo”.

Afirmó que un grupo de empresarios mexicanos de origen judío “vino a verme con un rabino… vino a visitarme y, en lo personal, lo atendí. Quien venga será siempre bien recibido. Si mañana viene un obispo de la Iglesia católica o un protestante los voy a recibir”.

No obstante, parlamentarios recibieron una invitación membretada, con la firma de Haces y fecha del 1 de diciembre: “Por este conducto me permito convocarle a la reunión con El Gran Rabino Sefardí David Yosef, el rabino más importante del mundo, que se llevará a cabo el martes 2 de diciembre de 2025, a las 13 horas, en el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados”.

Según la Jewish Virtual Library, David Yosef nació en 1957 “en una de las dinastías rabínicas sefardíes más respetadas de Israel”, es una “figura destacada de la ley jurídica y líder espiritual del partido Shas”.

Ha defendido públicamente las posturas de Javier Milei en favor de Israel y criticado las opiniones del papa Francisco respecto a la guerra contra Palestina.

El diario The Jerusalem Post informó en 2024 del revuelo causado por una iniciativa de Yosef para que el Gran Rabinato asumiera el control del partido, en lugar de las autoridades locales.

En redes circuló la tarde de ayer una fotografía donde se aprecia una cartulina en la que se convoca a una reunión del “Grupo de Amistad México-Israel”, montada junto a la tribuna en el Salón Legisladores, que se quedó vacío ante el cambio de última hora.

La diputada María Magdalena Rosales (Morena) contó que un grupo de diputados intentó entrar a la reunión y que ella llevaba una bandera de Palestina. “Me cerraron el paso los guaruras”, relató.

Agregó que el grupo de amistad México-Israel se instaló de manera subrepticia el 27 de noviembre, a pesar del acuerdo interno para no realizar la integración formal, precisamente por el rechazo de un sector de legisladores de Morena a sostener una relación con un país señalado de genocidio.