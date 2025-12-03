Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 13
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene previsto discutir este jueves la viabilidad de un amparo que busca invalidar el decreto que autorizó la regularización, en 2022, de autos chocolates.
La Corte agendó discutir un proyecto del ministro Arístides Guerrero García que propone declarar improcedente el recurso legal promovido por una asociación civil;
Los quejosos buscan anular con efectos generales el decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que permitió la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. La propuesta del togado no estudia el fondo de la impugnación, pues determina que una asociación civil no puede obtener la anulación a nivel nacional del fallo.