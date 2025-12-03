Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene previsto discutir este jueves la viabilidad de un amparo que busca invalidar el decreto que autorizó la regularización, en 2022, de autos chocolates.

La Corte agendó discutir un proyecto del ministro Arístides Guerrero García que propone declarar improcedente el recurso legal promovido por una asociación civil;