Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 13

La Cámara de Diputados decidió posponer para febrero la discusión de la reforma constitucional que pretende adelantar a 2027 la consulta de revocación del mandato presidencial, con el propósito de incluir el tema en la iniciativa de reforma electoral que se prevé será enviada el próximo año.

Ayer, luego de que el lunes se volvió a cancelar la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para desahogar el tema, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el dictamen no se abordará en el periodo de sesiones que concluye la próxima semana.

Explicó: “yo creo que vamos a mandarlo hasta febrero. No está contemplado, ya tenemos sólo una semana para concluir el periodo de sesiones, debemos cerrar antes del 15 y no está contemplado. Lo vamos a tratar de revisar y de votar hacia el mes de febrero”.

El vicecoordinador del grupo, Alfonso Ramírez Cuéllar, y quien presentó la iniciativa de cambios al artículo 35 constitucional, expuso que su propuesta se mantiene “y cobra cada día mayor fuerza y vigencia”.

La revocación de mandato presidencial, expuso, formará parte de un paquete en el que también se incluirá el debate para eliminar la inmunidad constitucional (fuero) para diputados, senadores y gobernadores, así como las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.