En caso de progresar la reforma constitucional, el llamado a las urnas se concretaría en 2027
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 13
La Cámara de Diputados decidió posponer para febrero la discusión de la reforma constitucional que pretende adelantar a 2027 la consulta de revocación del mandato presidencial, con el propósito de incluir el tema en la iniciativa de reforma electoral que se prevé será enviada el próximo año.
Ayer, luego de que el lunes se volvió a cancelar la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para desahogar el tema, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el dictamen no se abordará en el periodo de sesiones que concluye la próxima semana.
Explicó: “yo creo que vamos a mandarlo hasta febrero. No está contemplado, ya tenemos sólo una semana para concluir el periodo de sesiones, debemos cerrar antes del 15 y no está contemplado. Lo vamos a tratar de revisar y de votar hacia el mes de febrero”.
El vicecoordinador del grupo, Alfonso Ramírez Cuéllar, y quien presentó la iniciativa de cambios al artículo 35 constitucional, expuso que su propuesta se mantiene “y cobra cada día mayor fuerza y vigencia”.
La revocación de mandato presidencial, expuso, formará parte de un paquete en el que también se incluirá el debate para eliminar la inmunidad constitucional (fuero) para diputados, senadores y gobernadores, así como las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
“Hemos convenido que la revocación de mandato se traslade a la reforma electoral, que se presentará en febrero del próximo año”, declaró.
Actualmente, la revocación de mandato se puede solicitar durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del sexenio, pero con el cambio se quiere adelantar a los tres meses posteriores a la conclusión del segundo año, esto es, entre el primero de octubre y el 31 diciembre de 2022.
Sin embargo, Morena propone que la consulta se realice el mismo día de la jornada electoral para elegir a los diputados federales, así como a 17 gobernadores.
Por otra parte, con el voto de todas las bancadas, el pleno de la Cámara discute el dictamen de reforma a la Ley de Ascensos de la Armada, para precisar que las promociones serán no únicamente por mérito y antigüedad, sino también con igualdad de género.
Además, reforzará el mecanismo de inconformidad por exclusión en las promociones y el presidente de la Comisión de Marina, Humberto Coss y León Zúñiga (Morena) expuso en tribuna que el cambio en materia de género no es menor.
“Se fortalece un modelo de ascenso que reconoce el mérito, elimina brechas y previene cualquier sesgo en la valoración del desempeño”, resaltó.