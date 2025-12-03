Política
Ver día anteriorMiércoles 3 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Sonora: destina el gobernador Alfonso Durazo presupuesto récord para obra pública/
A nterior
S iguiente
 
Sonora: destina el gobernador Alfonso Durazo presupuesto récord para obra pública
Foto
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 12

Hermosillo. Con un presupuesto sin precedente de 4 mil millones de pesos en materia de inversión pública en los recientes cinco años, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó su compromiso de llegar a cada rincón del estado con obras, gracias al respaldo presupuestal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en aras del desarrollo de proyectos estratégicos en los 72 municipios de Sonora.

El mandatario estatal destacó que estos 4 mil millones de pesos para obra pública incluyen 502 acciones, cuyos objetivos están alineados a la política del gobierno de México para el desarrollo sostenible y una distribución responsable de los recursos en sectores claves para el crecimiento integral de la entidad sonorense. El gobernador reiteró que este esfuerzo, junto con el gobierno de México, permitirá consolidar proyectos estratégicos que transformarán la infraestructura del estado y promoverán un desarrollo responsable y socialmente justo.

A nterior
S iguiente