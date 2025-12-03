Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 12

Hermosillo. Con un presupuesto sin precedente de 4 mil millones de pesos en materia de inversión pública en los recientes cinco años, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó su compromiso de llegar a cada rincón del estado con obras, gracias al respaldo presupuestal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en aras del desarrollo de proyectos estratégicos en los 72 municipios de Sonora.

El mandatario estatal destacó que estos 4 mil millones de pesos para obra pública incluyen 502 acciones, cuyos objetivos están alineados a la política del gobierno de México para el desarrollo sostenible y una distribución responsable de los recursos en sectores claves para el crecimiento integral de la entidad sonorense. El gobernador reiteró que este esfuerzo, junto con el gobierno de México, permitirá consolidar proyectos estratégicos que transformarán la infraestructura del estado y promoverán un desarrollo responsable y socialmente justo.