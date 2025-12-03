Fabiola Martínez

Miércoles 3 de diciembre de 2025

Durante la presentación del libro El impacto de la corrupción en la democracia, de Delia Ferreira Rubio, se advirtió que sólo dos países de nuestra región son democracias plenas: Uruguay y Costa Rica. “Todos los demás estamos en las categorías de democracias defectuosas, sistemas híbridos o totalmente autoritarios”, sostuvo la autora, al subrayar que la corrupción erosiona todos los ámbitos, sobre todo cuando persiste la impunidad a la “RED”: robar, esconder y disfrutar, expuso.

Como parte de las actividades del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2025, académicos y funcionarios electorales abordaron el tema. La consejera Dania Ravel aseguró que el citado libro abarca la forma en que la corrupción erosiona la democracia desde sus cimientos, con desgaste progresivo, silencioso, casi imperceptible al inicio, pero devastador en su acumulación.

“No basta ver la corrupción como problema nacional; es un fenómeno que moldea la forma en que la ciudadanía se relaciona con la democracia a escala global... Cuando la corrupción se instala, la sociedad deja de percibir a las instituciones como garantes, las comienza a ver cual obstáculos”, comentó.