Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 12
La representación del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una queja en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum por la difusión de la reunión convocada para el 6 de diciembre en el Zócalo.
El partido pide se ordene la cancelación del acto. El pasado 24 de noviembre, Sheinbaum anunció que el próximo 6 de diciembre se realizará una concentración masiva en el Zócalo para celebrar los siete años del gobierno de la Cuarta Transformación y los logros del movimiento.
“Estas acciones constituyen una vulneración directa al artículo 134 constitucional, que establece que los servidores públicos deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Promover un evento para celebrar los logros de un partido político –en este caso, el movimiento ideológico de la Cuarta Transformación– implica un evidente uso indebido de recursos públicos y una violación a la normatividad electoral vigente”, aseguró Víctor Hugo Sondón, representante del blanquiazul.
Precedente
Señaló que esta práctica se dio desde el sexenio pasado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de “promover una ideología política denostando a otras fuerzas políticas y atacando a quienes no comparten esa plataforma”.
La queja del PAN fue interpuesta en un escrito dirigido a Mario Velázquez Miranda, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
Por la cercanía del encuentro en el Zócalo, es posible que la comisión de quejas y denuncias del INE se pronuncie con carácter urgente para determinar si procede la imposición de medidas cautelares o la tutela preventiva solicitadas por el PAN, tanto para suspender la realización y la difusión “del denominado ‘Sheinbaum Fest 2025’ o cualquier otro promovido por el gobierno de la República...exhortando al gobierno se abstenga de utilizar los recursos del Estado para realizar dichos eventos”.
Si se determina abrir un procedimiento especial sancionador, el expediente terminaría en una resolución y sería turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.