Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 12

La representación del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una queja en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum por la difusión de la reunión convocada para el 6 de diciembre en el Zócalo.

El partido pide se ordene la cancelación del acto. El pasado 24 de noviembre, Sheinbaum anunció que el próximo 6 de diciembre se realizará una concentración masiva en el Zócalo para celebrar los siete años del gobierno de la Cuarta Transformación y los logros del movimiento.

“Estas acciones constituyen una vulneración directa al artículo 134 constitucional, que establece que los servidores públicos deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Promover un evento para celebrar los logros de un partido político –en este caso, el movimiento ideológico de la Cuarta Transformación– implica un evidente uso indebido de recursos públicos y una violación a la normatividad electoral vigente”, aseguró Víctor Hugo Sondón, representante del blanquiazul.

Precedente

Señaló que esta práctica se dio desde el sexenio pasado, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de “promover una ideología política denostando a otras fuerzas políticas y atacando a quienes no comparten esa plataforma”.