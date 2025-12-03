Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 12

Frente al recorte de mil millones de pesos en su presupuesto del año próximo, la Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las modificaciones a distintos proyectos, bajo el parámetro de medidas de “austeridad y racionalidad” en el gasto, “sin comprometer la eficiencia y la calidad de las funciones” del instituto.

Claudia Espino, secretaria ejecutiva del INE, aseveró que los cambios no arriesgan el cumplimiento de las responsabilidades del órgano, posición respaldada por los principales funcionarios del árbitro electoral.

La revisión se propone “llegar esta semana a la sesión del consejo general y que se apruebe en su totalidad esta reducción, sin arriesgar las funciones sustantivas de la institución en la que laboramos y tenemos la función de sacar adelante la organización de las distintas elecciones”, añadió.

El director jurídico del INE, Juan Manuel Vázquez, dijo además que la disminución del gasto “obliga a realizar acciones en aras de optimizar el uso de recursos del presupuesto base, así como de los proyectos que integran la Cartera Institucional de Proyectos”.

En el resumen del documento aprobado ayer en la JGE se indica que cada área hizo una revisión de sus respectivas obligaciones para determinar los proyectos susceptibles de “ajustes” y mantener la funcionalidad.

Con distintos enfoques, se garantiza que no se afectarán los procesos electorales, ni el local en Coahuila, en 2026, donde se renovarán 25 diputaciones locales, y tampoco el de 2027 correspondiente a la contienda por los curules de la Cámara de Diputados, y la segunda fase de la elección de magistraturas de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación.