Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 10

El Senado aprobó ayer la salida del país de 125 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)para que participen en ejercicios de adiestramiento en Estados Unidos.

Un grupo de 85 militares tomará parte del ejercicio binacional Fuerzas Amigas 2025, que se llevará a cabo del 6 al 14 de diciembre en Fort Hood, Texas. Asistirán sin armamento a borde de una aeronave tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, cuya salida se prevé para el mismo 6 de diciembre y su retorno para el 15 del mismo mes.

El otro grupo de 40 militares participará en el ejercicio número SOF28 Capacitación de las Fuerzas de Operación Especiales Mexicanas en Estados Unidos Continentales, que tendrá lugar del 18 de enero al 13 de marzo de 2026 en Camp Shelby, Misisipi. Esta delegación asistirá con su armamento a bordo de una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana; saldrán el 18 de enero y retornarán el 13 de marzo de 2026.